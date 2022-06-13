Наталия Жиркова завоевала титул «Ньурба ньургуьуна»

11 июня в городе Нюрба прошел юбилейный ысыах, посвященный 25-летию города. Нюрбинский ысыах украсили более 100 гостей и участников X-ого международного фестиваля “Северная радуга”, который прошел за день до городского праздника. Гала-концерт финалистов и членов жюри «Звезды Северной радуги» в день ысыаха стал поистине великолепным подарком для нюрбинцев.

Их поздравили такие именитые гости как виртуоз-хомусист мира, автор и руководитель проекта «Айархаан», заслуженная артистка РС (Я), член жюри фестиваля Альбина Дегтярева, московская группа «Намгар», лауреат международных и республиканских фестивалей, обладатель Гран-при республиканского фестиваля «Танцующий мир» танцевальный коллектив «Алаас Кыргыттара» и другие яркие таланты из разных районов республики.

Одним из ключевых событий стала установка юбилейного сэргэ в парке культуры и отдыха им.Сергея Борогонского, посвященного 25-летию города Нюрба. Столь значимого священного ритуала в Нюрбе не проводилось более 20 лет. Как отметил глава города Александр Иванов, сэргэ, установленное в честь таких знаменательных дат, как 100-летие ЯАССР, 25-летие города Нюрба и 85-летие основания парка культуры и отдыха г.Нюрба, для нюрбинцев стало особым историческим событием, символом благополучия и начала нового этапа развития, основанного на исконных традициях народа саха.

Открытие каждого ысыаха уникально по-своему и занимает центральное действие праздника. В юбилейный год работники культуры города, специалисты ДК «Кыталык» представили многообразие культурно-духовной жизни Нюрбы. В церемонии открытия приняли участие более 500 человек, в том числе участники новых танцевальных постановок «Благословение Матери», «Кэ5э кулгаа5а», детского хора, фоновой трибуны и флагового дефиле.

Одним из волнительных моментов церемонии открытия стало благословение землякам-нюрбинцам видного общественного и политического деятеля республики, главы Нюрбинского района 1995-2002 годов Варвары Петровой, прозвучавшего из динамиков ее живым голосом. Нюрбинцы по достоинству оценили сценарную и режиссерскую работу коллектива ДК «Кыталык». Таинство благословения — алгыс и обряд кумысопития провел отличник культуры республики, алгысчыт Иван Иванович Попов-Алгыс.

Юбилейный ысыах города Нюрба ознаменовался еще двумя значимыми событиями года. Глава города Александр Иванов вручил заслуженные знаки «Почетного гражданина города Нюрба» заместителю председателя Государственного Собрания Ил Түмэн А.А.Григорьевой, историку-энтузиасту, краеведу Н.Н.Мартынову, народному мастеру РС (Я), автору ритуальных-обрядовых сооружений в г. Нюрба А.П.Давыдову, заслуженной артистке РС (Я) М.П.Слепцовой, руководителю землячества города Нюрба в Якутске О.Е.Николаевой.

Помимо этого, на церемонии награждения впервые в этом году состоялось вручение вновь утвержденной в юбилейный Год Патриота Нюрбы памятной медали «Патриот Нюрбы» ярким представителям общественности, культуры, предпринимательства, ЖКХ и энергетики, внесшим свой весомый вклад в развитие родного города.

Далее, с юбилейным Ысыахом земляков и гостей города Нюрба поздравила почетная гостья Ысыаха, вице-спикер парламента Якутии Антонина Григорьева. Свои добрые пожелания нюрбинцам высказал известный гость, главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

В программу празднования национального праздника ысыах города Нюрба, по традиции, были включены спортивные соревнования по борьбе хапса5ай и мас-рестлингу, конкурсы национальной одежды, осуохай, поздравительные концерты, выставки, аттракционы. Для гостей и жителей городского ысыаха работала хорчуоппа, где приятным моментом стало бесплатное угощение супом из потрохов от администрации города. Также, в этом году для гостей ысыаха по традиции была организована продажа вареного мяса и бесплатное угощение кумысом.

Юбилейный ысыах украсил новый в своем стиле конкурс «Ньурба ньургуьуна», где в красоте, таланте, выносливости и силе соревновались нюрбинские красавицы. На конкурсе приняли 7 участниц, они прошли 8 этапов, среди которых самыми зрелищными и интересными стали силовые соревнования по стрельбе из лука, бегу по бревну с тяжестью, тройному прыжку, распиловке бревна на скорость, мас-рестлинг. После азартных соревнований и ярких эмоций обладательницей титула «Ньурба ньургуьуна» стала Наталия Жиркова.

Главным призом победительницы стал серебряный национальный нагрудно-спинный комплект с головным убором фирмы «Уруу» от организаторов конкурса. Еще одной изюминкой проекта стало то, что ведущей конкурса «Ньурба ньургуьуна» была известная телеведущая, блогер Николь Егорова. Она на пару с Егором Михайловым, победителем регионального конкурса «Я-ваш конферансье!», подарили зрителям незабываемый заряд положительных эмоций.

Юбилейный ысыах завершила традиционная ночная программа «Үрүҥ түүн үҥкүүтэ», где прошел концерт памяти нашего талантливого земляка “Мин ыллыы кэлиэҕим”, посвященный 65-летию певца-самородка, автора-мелодиста, обладателя «золотого голоса» Якутии, солиста именитых групп «Айтал», «Чолбон», «Аргыс» Никифора Семенова. На концерте приняли участие родная сестра Н.Семенова Мария Алексеева, звезда якутской эстрады Дуолан Трофимов с супругой Анитой, солисты группы “Аргыс” Никита Иванов, Александр Васильев и любимые вокалисты Нюрбы.

Юбилейный ысыах города Нюрба прошел с большим размахом. Гости отметили, что ысыах, проведенный впервые в обновленном парке создал иную атмосферу настроения, а установка сэргэ возродила традиционную сакральность праздника, стала символом единения и торжества духа нюрбинцев. Ысыах города Нюрба объединил всех в общей радости встречи лета, принес мощный заряд позитивной энергии, новых сил и стал еще одним ярким событием юбилейного Года Патриота Нюрбы.