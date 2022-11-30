Насущный вопрос обсудили в правительстве Якутии

В зимний период 2022/2023 года в Якутии будут работать свыше 10 тысяч км автозимников, порядка 2 тысяч км из которых уже открыты. Ход подготовки к открытию автозимников рассмотрели на совещании у председателя правительства республики Андрея Тарасенко.

Четыре ледовые переправы через р. Вилюй и переправу через р. Алдан планируется открыть 1 декабря с общей массой до 4 тонн. Открытие ледовой переправы через р. Лена на автодороге Колыма запланировано на 5 января с общей массой до 10 тонн.

Также Минтранс Якутии сообщает, что 20 декабря будет открыто движение по грунтовому автозимнику на участке от якутского села Таас-Юрях до посёлка Верхнемарково Иркутской области.

Что касается ледовой переправы Якутск-Нижний Бестях, сейчас ведётся трассировка на основном русле реки в пешем порядке и по наморозке льда на основном русле от берега до торосов. После заливки до торосов планируется запустить трактора для расчистки.

10 декабря для автомобилей грузоподъёмностью до 3 тонн планируется открыть автозимник через реку Лена на 11-й км а/д «Умнас-Хатассы» -1154 км а/д «Лена». До 20 декабря откроют автозимник для 20 тонн, 28 декабря – для 30 тонн, 6 февраля 2023 года – для 40 тонн.

На сегодняшний день в сеть региональных автомобильных дорог Якутии входит 94 участка автозимников, в том числе 5 ледовых переправ общей протяженностью порядка 10 927 км.