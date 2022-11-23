23.11.2022
01:00
105

Погода

Наступивший день в Якутске будет морозным

Белки, обитающие в парке, больше не боятся людей. Рыжие красотки совершенно спокойно чувствуют себя за обедом, который им устраивают местные жители.
На фото: Белка тянется за орехом

Небольшой снег на востоке, северо-западе, ночью на юго-западе, днём на юге и в центральных районах. Температура воздуха ночью -32-37°, при снеге -23-28°, на севере, северо-востоке -39-44°, днём -26-31°, на севере, северо-востоке -36-41°, на юге -17-22°.

В Якутске небольшой снег, ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью-33-35°, днем -28-30°.

В парке люди подкармливают белок, не обижают их, поэтому белки их перестали бояться. Для людей — это хорошо, они получают удовольствие от общения с животными. Для белок — плохо, так как животные уже сами не добывают еду, а ждут подкормки.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх