23.11.2022
01:00
105
Погода
Наступивший день в Якутске будет морозным
Небольшой снег на востоке, северо-западе, ночью на юго-западе, днём на юге и в центральных районах. Температура воздуха ночью -32-37°, при снеге -23-28°, на севере, северо-востоке -39-44°, днём -26-31°, на севере, северо-востоке -36-41°, на юге -17-22°.
В Якутске небольшой снег, ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью-33-35°, днем -28-30°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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