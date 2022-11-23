Наступивший день в Якутске будет морозным

Белки, обитающие в парке, больше не боятся людей. Рыжие красотки совершенно спокойно чувствуют себя за обедом, который им устраивают местные жители.

На фото: Белка тянется за орехом Небольшой снег на востоке, северо-западе, ночью на юго-западе, днём на юге и в центральных районах. Температура воздуха ночью -32-37°, при снеге -23-28°, на севере, северо-востоке -39-44°, днём -26-31°, на севере, северо-востоке -36-41°, на юге -17-22°. В Якутске небольшой снег, ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью-33-35°, днем -28-30°. В парке люди подкармливают белок, не обижают их, поэтому белки их перестали бояться. Для людей — это хорошо, они получают удовольствие от общения с животными. Для белок — плохо, так как животные уже сами не добывают еду, а ждут подкормки.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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