Наступили настоящие морозы: В Оймяконе -55°

Кукши добывают пищу на елях, пихтах, кедрах. Иногда поедают яйца и птенцов других пернатых, охотятся даже на землероек и полевок. Осенью переходят на питание ягодами.

На юго-западе, ночью на западе, днем на юге умеренный снег, на остальной территории небольшой снег. Ветер в Ленском, днем в Оленекском районах порывистый до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -34-39°, на востоке -43-48°, в низинах северо-востока -53-58°, на западе -27-32°, на юге -22-27°, на юго-западе -17-22°. Днем -32-37°, на востоке -38-43°, в низинах северо-востока -48-53°, на северо-западе -23-28°, на юге, юго-западе -13-18°.

В Якутске небольшой снег, ветер северный 3-8 м/с. Температура ночью -35-37°, днем-33-35°.