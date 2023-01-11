Наступают лютые морозы! Госавтоинспекция Якутии просит отложить поездки

На сайте Якутгидромет синоптики предупреждают, что с 12 по 16 января ожидаются сильные морозы на большей части республики с туманами в населенных пунктах. Температура воздуха в Заречных, в Вилюйской группе, местами в центральных районах будет составлять — 53 — 58 градусов, в северо – западных, северо-восточных, местами в северных районах — 60- 65 градусов.

В связи с лютыми морозами Госавтоинспекция республики просит жителей и гостей Якутии воздержаться от поездок из-за резкого ухудшения погодных условий! Если поездку нельзя отложить, рекомендуем водителям и пассажирам взять с собой теплые вещи и продукты питания, которые могут пригодиться в экстренном случае на дороге.

Во избежание аварийных ситуаций во время сильного мороза настоятельно рекомендуем водителям всех автомобилей неукоснительно соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров. Особенно будьте внимательны при движении по федеральным и региональным автомобильным дорогам!

Пешеходам следует переходить проезжую часть с максимальной осторожностью, предварительно убедившись, что транспортные средства остановились и уступают вам дорогу. В темное время суток используйте на одежде, на рюкзаках световозвращающие элементы, которые помогут обозначить вас на дороге.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – по мобильному телефону 112, по телефону дежурной части Госавтоинспекции региона: 127, 8(4112)-35-22-22. Берегите себя и окружающих!