Наступает время любви и романтики: Прогноз на сентябрь от астролога Алессандры Айрис ✨😍❤

Пусть МЕСЯЦ принесёт Вам большие возможности, удачные сделки и крепкое здоровье!💰💰💰✨✨✨

С 7 сентября по 8 октября — смена хозяина МЕСЯЦА.

Теперь весь месяц правит балом Земляной ПЕТУХ 🐓

Это большой романтик и мечтатель.

Он может, при желании, конвертировать свои идеи, главное, двигаться. Чаще скрытный и любит размеренность.

Здоровье: берегите ЖКТ, кишечник и нервную систему.

Союзники: Змея 🐍 и Бык 🐂

Тайный друг: Дракон 🐉

📛Турбулентность: Кролик 🐇

Вас ждут перемены: переезд, смена деятельности, подвижки, тряска.

❌Всем аккуратнее: не нервничайте!

‼️Избегайте: долгосрочных обязательств.

🚀 Месяц «Цветок персика» — ждёт много романтики и харизмы, любовных энергий и чувственности…

✅Благоприятно: коммуницировать

Растущая Луна 🌘 до 10 сентября

Полнолуние 🌕 10 сентября

Убывающая Луна 🌜 до 26 сентября

Новолуние 🌙 26 сентября

Далее растущая Луна.

✅Благоприятные даты на сентябрь:

🍀9, 13, 15, 21, 25, 27 сентября, 3 и 7 октября хорошо начинать или продолжать дела, заключать сделки, совершать переговоры))

🎊🎁 19 сентября и 1 октября — День Наполнения, все приумножается 💰🎉🎊 Любое Ваше действие.

⚖️ 20 сентября — День Баланс можно просить о помощи вышестоящих, все приходит к равновесию.

Нейтральные даты🙌🏻:

😷 14 и 26 сентября — избегайте поликлинику, больницу, людные места, посещение больных.

‼️Зато хорошо для сбора долгов и получения подарков 🎁

❗️ 18 и 30 сентября — хорошо избавляться от ненужного. Садиться на диету, очищать организм. Удалять зубы, бородавки, родинки и хирургически разбавляться от ненужного. Идеально для генеральной уборки.

❌Неблагоприятные даты 😐

11 и 23 сентября — не подходят даты для важных дел!

❌16 и 28 сентября — полезно завершать старые дела 🚫

❌ 12 и 24 сентября — день Опасность ⛔️- избегайте экстрим и перелеты, рискованные мероприятия.

🏆Звезда победы у «1» у КОЗЫ 🐐 и ОБЕЗЬЯНЫ 🐒. Хороший период для карьеры! Особенно для поиска работы, повышения по службе или подъёма в бизнесе.

Ждут награды и поощрение от Вселенной🙏🏻✨ Активатор: Зонт победы;

🤧Звезда болезни «2» у КРОЛИКА🐇. Поэтому желательно посещать врача, пройти медосмотр и носить амулет «Крепкое здоровье». Могут решаться вопросы по недвижимости.

Ждут быстрые доходы!

😶Звезда конфликтов и красноречия «3» у ДРАКОНА 🐉 и ЗМЕИ 🐍.

Спокойствие! 🙏🏻 Не раздражайтесь по пустякам и избегайте судебные тяжбы.

Защиты: любой красный аксессуар;

Публичные выступления и ораторство принесёт успех и большие доходы! 💰

💕Звезда романтики и знаний «4» у каждого из нас, так как она залетит в Центр Земли и развеет Энергии ✨на все секторы равномерно.

Наступает ВРЕМЯ информации, знаний, семинаров, тренингов, любви и флирта.

‼️Звезда препятствий — тяжёлая «5» ❗️ у СОБАКИ 🐕 и СВИНЬИ 🐖. Желательно носить Защиты. Например, двойную Ваджру. Не вкладывайте деньги! Будьте предельно аккуратны. Хорошо учиться, получать знания, заниматься духовными практиками.

Совет: сделайте себе роскошный подарок! 🎁 Сильные личности добьются высот!

🎊✨Звезда Небесной удачи «6» у ПЕТУХА 🐓, поздравляем!!!👍🏻😍

Активатор: связка из 6 монет, а также Синяя звезда удачи и хрустальный лотос на рабочем столе 😊

Хороший месяц для подвижек на работе и в бизнесе!

Совет😉: осуществляйте свои проекты и задумки!

🧘‍♀️ Звезда грабежа и духовности «7» у БЫКА 🐂 и ТИГРА 🐅. Будьте аккуратнее с деньгами и настроением. Чаще занимайтесь духовностью и благими делами. Не скупитесь на благотворительность!

Прекрасный период для всех изучения иностранного языка, астрологии и духовных наук.

Защиты: амулет Синий слон Синий носорог;

💰Звезда Богатства «8» у ЛОШАДИ 🐎.

8️⃣ (восьмёрка) может приносить долгожданные доходы и заметное пополнение в кошельке 😉✨💰

Но требует за это вложение сил и труда.

Активатор: Янтра Богатства, подвеска Абсолютное Процветание, магнит для денег и 8 Богатства;

Совет: терпение и труд — деньги принесут!

🎈✨Звезда исполнения желаний «9» у КРЫСЫ 🐁.

Поздравляем! 🎈🎉🎊

Все наши планы, мечты, шары в небо, карта сокровищ и Блокнот Богатства с утроенной силой осуществят многие мечты! Думайте только о хорошем)

Активатор: браслет для исполнения желаний и Блокнот Богатства 📚

Отличного всем месяца и прекрасного настроения!!!🌷🌷🌷