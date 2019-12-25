Наступает Год патриотизма

Патриотический клуб «Городской патруль» МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск» 21 декабря принял участие в торжественной церемонии закрытия Года консолидации в Республике Саха (Якутия) в Историческом парке «Россия – моя история».

О деятельности клуба «Городской патруль», направленной на патриотическое воспитание и формирование профессионального самоопределения учащихся, главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву рассказала руководитель клуба Элеонора Афанасьева.

На сегодняшний день в патриотическом клубе занимаются более 300 учащихся из разных школ города. Лучшие из них вступили в ряды юнармейцев. Клуб «Городской патруль» реализует городские социально значимые проекты: военно-спортивная игра «Таежный герой», «Хотой» и «Путь Росомахи», которые осуществляются через организацию сетевого взаимодействия и социальное партнерство с заинтересованными структурами: МВД по РС(Я), МУ МВД России «Якутское», ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская школа – интернат», общественная организация ветеранов ОВД и ВВ по Республике Саха (Якутия) и образовательными учреждениями.

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Наступающий 2020 год объявлен Годом патриотизма. Патриотическое воспитание детей и молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности Детского (подросткового) Центра.