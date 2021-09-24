Настоящий детектив

Сотрудники Отдела МВД России по Алданскому району установили подозреваемого в совершении серии краж, произошедших ранним осенним утром в п. Лебединый. Тогда у двух жителей поселка были похищены предметы бытовой техники, инструменты, автомобильный аккумулятор и другое имущество на общую сумму около 25 000 рублей.

Подозреваемым оказался 27-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Полицейские установили, что в поселок с романтичным названием он приехал к девушке. Пара уединилась в ее доме, но около 5 часов утра мужчину попросили покинуть помещение.

Выйдя на улицу, подозреваемый заметил автомашину «УАЗ», двери которой не были заперты, а в салоне находились бензопила, набор ключей и охотничий нож. Мужчина положил чужое имущество в мешок и пустился в путь по еще пустынным поселковым улицам, пока не наткнулся на автомобиль «Нива» возле частного дома. Двери данной автомашины тоже не были заперты и злоумышленник решил покинуть на ней поселок, однако, ему не удалось завести машину – разрядился аккумулятор.

Тогда мужчина вернулся к дому своей мирно спящей девушки и снял аккумулятор с автомашины «УАЗ», из салона которого он несколькими минутами ранее похитил различные вещи. Установив похищенный аккумулятор, он вошел в дом, где спал одинокий пожилой мужчина. Подозреваемый вынес из дома телевизор, пульт управления к нему, антенну и сотовый телефон хозяина. Но уехать из поселка ему не удалось, автомашина упрямо не заводилась. Похититель обмотал тряпкой свое лицо, чтобы его не опознал владелец «Нивы» и вошел в дом. Он разбудил хозяина и стал просить, чтобы тот помог ему завести автомашину. При этом он замахнулся на пожилого человека и вышел на улицу. Пенсионер не стал рисковать и быстро запер дверь за незваным гостем.

Прихватив из салона «Нивы» компрессорный насос, подозреваемый с мешком похищенных вещей уехал из поселка на попутном транспорте. Часть похищенного имущества он сбыл, а остальную часть спрятал в лесу, ее впоследствии изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».