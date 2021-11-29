Настоящий бешпармак – мастер-класс для студентов АГАТУ

В АГАТУ прошел мастер-класс по приготовлению блюд восточной кухни. Его участниками стали студенты со всех факультетов университета. Они под руководством мастеров Колледжа технологий и управления АГАТУ приготовили таджикский плов, киргизский бешпармак и татарский эчпочмак. Ребята узнали о всех тонкостях приготовления этих блюд. Мастера подробно объяснили и показали технику приготовления теста для бешпармака и эчпочмака. Закончился мастер-класс совместной дегустацией и чаепитием.

«На вчерашнем мастер-классе я узнала, как готовится якутская лепешка, а сегодня мы готовили бешпармак, эчпочмак и плов. Я впервые попробовала эчпочмак, еще и научилась его готовить. Мы готовили из дрожжевого теста и использовалимясо баранины. Очень отрадно, что для нас проводят подобные мастер-классы, где мы знакомимся с кухней разных народов», — сказала ЭлнураИшенбекова, студентка Агротехнологического факультета.

« Вчера я научился готовить салат «Индигирка». Из тех блюд, которые мы сегодня готовили, мне был знаком только таджикский плов. Наш плов отличается тем, что рассчитывается из пропорции один на один. Один килограмм риса, столько же морковки и мяса. За эти два дня на мастер-классах я многое узнал», -отметил студент Факультета ветеринарной медицины ДодихудоСияров

Отметим, что мероприятие проводится в рамках гранта Экономического факультета по проекту «Открытый мир» при поддержке Росмолодежи. Проект направлен на интеграцию и социализацию иностранных студентов.