Настоящие зимние морозы наступают в Якутске

Синиц надо подкармливать зимой, потому что они питаются насекомыми, которых уже нет.

На фото: Синица лакомится оладушками. На большей части небольшой снег, на юге, юго-западе местами умеренный снег, в северо-восточных районах преимущественно без осадков. Ветер умеренный, местами в Арктических районах 15-18 м/с, метель. Температура воздуха ночью -27-32°, на северо-востоке -33-38°, в низинах северо-востока -39-44°, на севере, северо-западе -23-28°, юго-западе -20-25°, на юге -10-15°. Днем -21-26°, на северо-востоке -26-31°, на северо-западе -15-20°, местами на западе -6-11°, на юго-западе -3-8°. В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 1-4 м/с. Температура ночью -29-31°, днем -22-24°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх