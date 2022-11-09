09.11.2022
01:00
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Погода
Настоящие зимние морозы наступают в Якутске
На большей части небольшой снег, на юге, юго-западе местами умеренный снег, в северо-восточных районах преимущественно без осадков. Ветер умеренный, местами в Арктических районах 15-18 м/с, метель. Температура воздуха ночью -27-32°, на северо-востоке -33-38°, в низинах северо-востока -39-44°, на севере, северо-западе -23-28°, юго-западе -20-25°, на юге -10-15°. Днем -21-26°, на северо-востоке -26-31°, на северо-западе -15-20°, местами на западе -6-11°, на юго-западе -3-8°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 1-4 м/с. Температура ночью -29-31°, днем -22-24°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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