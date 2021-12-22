Настоящие якутские морозы — в 16 районах республики

По данным Якутского УГМС, на 9 часов утра в 16 районах Якутии зафиксирована температура ниже -50 градусов. В столице республики температура воздуха составляет -44-46°, передает ЯСИА.

В пункте метеонаблюдения возле реки Нера Оймяконского района установлено -55°. В Оймяконе -54°, в Бердигестяхе -53°. В Батамае, Намцах, Крест-Халдьжае и на пункте реки Учур Алданского района зафиксировано -52°. На территории Бестяхской з/ф, в Нюрбе, Покровске, Усть-Миле, Теплом Ключе, Сунтаре и Сангаре -50°.

Также в 17 пунктах наблюдения установлена температура -45° и ниже: в Вилюйске, Чурапче, Усть-Моме, Амге, Томмоте -49°. В Олекминске, Ытык-Кюеле и Охотском перевозе -48°. В Верхоянске и в Витиме -47°. В Дорожном, Жиганске, Витиме, Исите, Югореноке -46°. В Батагае и Чульмане -45°. 10