02.12.2020
20:50
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Экология

Настоящая правда о тигре в Якутии

Сегодня, 2 декабря, в группах приложения WhatsApp и других социальных сетях распространялась сенсационная новость о тигре, бродившем в городе Нерюнгри.

Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков и Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора опровергают факт появления тигра в Якутии. Подробнее:

Специалисты Минэкологии Якутии настоятельно рекомендуют пользователям интернета и социальных сетей проверять достоверность описания пересылаемых роликов и любой другой информации.

Фото: https://www.instagram.com/p/CISnPZjs8ES/
Источник: https://www.instagram.com/p/CISnPZjs8ES/
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