Настоящая правда о тигре в Якутии

Сегодня, 2 декабря, в группах приложения WhatsApp и других социальных сетях распространялась сенсационная новость о тигре, бродившем в городе Нерюнгри.



Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков и Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора опровергают факт появления тигра в Якутии. Подробнее:

Специалисты Минэкологии Якутии настоятельно рекомендуют пользователям интернета и социальных сетей проверять достоверность описания пересылаемых роликов и любой другой информации.