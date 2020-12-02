02.12.2020
20:50
471
Экология
Настоящая правда о тигре в Якутии
Сегодня, 2 декабря, в группах приложения WhatsApp и других социальных сетях распространялась сенсационная новость о тигре, бродившем в городе Нерюнгри.
Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков и Нерюнгринский комитет государственного экологического надзора опровергают факт появления тигра в Якутии. Подробнее:
Специалисты Минэкологии Якутии настоятельно рекомендуют пользователям интернета и социальных сетей проверять достоверность описания пересылаемых роликов и любой другой информации.
Фото: https://www.instagram.com/p/CISnPZjs8ES/
Источник: https://www.instagram.com/p/CISnPZjs8ES/
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