Настольная игра про древнюю Якутию и мамонтов готовится выйти на международный рынок

В скором времени разработчики планируют разместить игру на площадке Kickstarter.

Якутский бренд TuoiToy разработал уникальную настольную игру Mammothodus про древнюю Якутию, которая также включает в себя мобильное приложение, книгу, музыку и дополненную реальность. В скором времени разработчики планируют выйти на международный рынок и разместиться на мировой краундфандинговой площадке Kickstarter, где идет сбор средств на различные проекты, сообщает ЯСИА.

Карта игры имитирует Якутию и игрокам нужно по ней бегать в поиске уникальных артефактов. С каждым ходом она будет усложняться.

«Мы являемся резидентами технопарка «Якутия». Наша команда четыре года разрабатывала настольную игру про древнюю Якутию периода плейстоцена и якутских мамонтов. В этом месяце мы выйдем с этой игрой на международной рынок. В игровой комплект входят фигурки из мамонтовой кости, а в сюжете задействованы животные, когда-то населявшие Якутию, которые будут выживать в этой игре. Это первая игра в мире с дополненной реальностью», — рассказал основатель бренда TuoiToy Дуолан Андреев.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов отметил, что в республике одной из первых в стране принята концепция развития креативной экономики, куда входит очень много направлений, в том числе игровая индустрия.

«Первый стартап нашего IT-парка, который создал настольную игру, в скором времени выйдет на Kickstarter. Мы очень надеемся, что она добьется успеха, как и в России, так и на мировом уровне. Такие сферы, как кинопроизводство, геймдев, настольные игры создают очень много рабочих мест», — отметил министр.