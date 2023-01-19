Наслег долгожителей в Усть-Алданского улусе



Курбусахский наслег Усть-Алданского улуса издавна славится своими долгожителями. Рекорд принадлежит Ивану Пестрякову – Сагыачай, дожившему аж до 129 лет. Иван Филиппович умер в 1962 году. Кроме него известны еще шесть человек, которые дожили до 100 и более лет, сообщает тгк @ulusmedia Подробнее

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Фото: тгк @ulusmedia Источник: тгк @ulusmedia

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