19.01.2023
22:27
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Якутия

Наслег долгожителей в Усть-Алданского улусе


Курбусахский наслег Усть-Алданского улуса издавна славится своими долгожителями. Рекорд принадлежит Ивану Пестрякову – Сагыачай, дожившему аж до 129 лет.

Иван Филиппович умер в 1962 году. Кроме него известны еще шесть человек, которые дожили до 100 и более лет, сообщает тгк @ulusmedia

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https://ulus.media/article/86583

Фото: тгк @ulusmedia
Источник: тгк @ulusmedia

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