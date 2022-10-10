Наследие, завещанное предками, принесло успех актрисе Саха театра

«Наследие, завещанное предками»: Этнокультурный форум эпического искусства и традиционных обрядов прошел с конца сентября по 6 октября 2022 года в Горном Алтае. Сразу в нескольких ипостасях нашу Республику Саха представила Заслуженная артистка республики — Софья Иннокентьевна БАРАНОВА.

И как представила! Она стала дипломантом I степени в номинации «Виды горлового пения». Как рассказывает сама актриса Саха Театра на страницах своего социального аккаунта: «Для меня это самое большое достижение! До сих пор не могу осознать победу… Просто к такому событию шла постепенно… Ведь в такой республике как Алтай, где развито горловое пение, мой родной якутский кылыһах был на высоте. С гордостью заявляю — оценён мой труд! Уруй-Айхал, друзья!

Из четырех видов конкурса: разновидности горлового пения, сказительство, речитатив, коллективное горловое пение, я выбрала первый вид. Из положенных 7 минут, за 9 минут смогла исполнить сокращенные варианты восьми песен, разные партии, разных героев Олонхо. Жюри были в шоке… В результате Диплом I степени дали мне! Я просто попала в точку, разнообразив традиционные мелодии. Среди участников были очень голосистые участники, но все они пели одной мелодией…» — рассказывает наша актриса.

Стоит напомнить читателям, что Софья Баранова на протяжении нескольких лет ставит в театре моноспектакли, ключевым элементом которого становится якутское горловое пение. Так моноспектакль Олонхо «Кыыс Ньургустай Куо» за авторством Романова-Мыланыскай, состоялось в начале июня:

— От себя дополнительно добавлю, пишет наша исполнительница.

— Вот ехала обратно с Усть-Кана с гор в Горно-Алтайск и подумала, что очень благодарна и горда за предков, сохранивших историческую, традиционную культуру, бесценное и огромное наследие народа Саха!

Была горда за себя, что с честью и достоинством несла свою миссию от имени народа Саха, как олонхосут, как профессиональная актриса, драматург САДТ им. П.А.Ойунского на таком замечательном Этнокультурном форуме этнического искусства и традиционных обрядов.

Несмотря на свой возраст, Софья Иннокентьевна ведет активную творческую деятельность. Параллельно на научно-практической конференции «Нематериальное культурное наследие как ресурс социокультурного развития территории» она представила доклад «Олонхо — театр одного актера», заслужившего пристального внимания аудитории.

Путешествие по стране тоже ее увлечение. Этим летом ей удалось побывать на Северном Кавказе, в республике Кабардино-Балкария, Осетии, Ингушетии и Чечне… Актриса исполнила давнюю мечту — осуществила минивосхождение на гору Чигем (до третьего уровня на вагонетках горы Эльбруса, а это 3874 м над уровнем моря!

В августе в Якутске наша творческая героиня прошла 20-ти дневную Летнюю школу живописи Семена ЛУКАНСИ, где написала серию работ маслом на тему «Северный Кавказ». Поздравляем Софью Иннокентьевну со значимыми творческими успехами, желаем здоровья и достижения новых высот в искусстве!

Представляем видеозарисовки Софьи Иннокентьевны с этнокультурного форума в Горно-Алтайске: