Насколько выросли цены на продукты в Якутске?

В целях систематического наблюдения и контроля за ростом цен на продовольственные товары и услуги населению в течение 2022 года Федерация профсоюзов Якутии проводила мониторинг цен на продовольственные товары в столице республики. Отбор и регистрация цен на продовольственные товары осуществлялся в продовольственных магазинах Якутска. Стоимость продуктов питания, включённых в список мониторинга, увеличилась на 11,8%

Было выбрано 31 наименование продуктов, в том числе социально значимых. Мониторинг охватил хлебную продукцию, макаронные изделия, крупы, мясо, рыбу, консервы, молоко, овощи и другие группы продуктов. Мониторинг цен даёт возможность оценить колебания цен на основные продовольственные товары, наиболее приобретаемые населением.

Результаты мониторинга за 2022 год показывают следующую картину на продовольственном рынке Якутска. Наибольший рост цен с декабря 2021 года по декабрь 2022 года наблюдается на рис развесной – 47,2%, гречку – 37,8%, сахар – 31,7%, муку пшеничную – 26,7%, мясо говядины – 28,6%, говядину тушёную «Бурятмясопром» — 28,5%, горбушу свежемороженую – 25,1%, кильку – 24,6%, молочную продукцию «Молочный дождик» в среднем на 30%. Если в начале года килограмм риса можно было приобрести за 75 руб., то сегодня его средняя цена 110 руб.; килограмм гречки стоил 128 руб., сейчас в среднем цена 146 руб.; килограмм сахара стоил 80,4 руб., в декабре – 104,2 руб.; килограмм говядины стоил 493,3 руб., в декабре – 624,3 руб. Сливочное масло «Молочный дождик» в брикете в январе стоило 136 руб., в декабре – 175 руб.; молоко «Молочный дождик» в начале года в среднем стоило 85,7 руб., сегодня – 108,4 руб.