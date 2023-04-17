Насиловал и убивал: Маньяк пойман спустя 20 лет

⚡️⚖️ Вынесен приговор по уголовному делу об изнасилованиях и убийствах девушек, совершенных в начале 2000-х годов

⚡️Доказательства, собранные следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения приговора 50-летнему мужчине, признанному виновным в совершении изнасилования с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней (п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ), изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и убийстве двух лиц, сопряженном с изнасилованием (п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что летом 2001 и 2002 годов мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил преступления в отношении двух девушек 16 и 17 лет. В разное время в безлюдных местах в городе Алдане, заметив прохожих, он наносил им удары руками, камнем, ножом, лишая возможности сопротивляться, и совершал изнасилование, после чего скрывался.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность ввиду того, что с момента совершения преступлений прошло значительное количество времени.

Во время работы по изучению материалов о преступлениях, совершенных в прошлые годы, следователи, криминалисты, оперативные сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности УУР МВД республики вышли на след предполагаемого подозреваемого, который был причастен к ряду других аналогичных преступлений.

Следствием во взаимодействии с оперативными службами проведен значительный объем работы по восстановлению событий, произошедших более 20 лет назад.

Восстановлены детали допросов свидетелей, заключений судебных экспертиз, осмотров мест обнаружения тел погибших, результаты которых дали изобличающие обвиняемого доказательства.

Приговором суда от 17 апреля 2023 года подсудимый признан виновным и приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших.