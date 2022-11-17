Насильник пытался склонить сотрудника УФСИН к преступлению

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62 – летнего жителя г. Якутска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

В суде установлено, что осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии, предложил в мае 2022 года сотруднику отдела безопасности взятку за доставку запрещённых к хранению и к использованию средств мобильной связи.

Офицер уведомил руководство УФСИН о попытке склонить его к совершению коррупционного преступления. В результате проведения оперативных мероприятий осужденный был задержан при передаче взятки сотруднику в размере 20 тыс. рублей.

При изучении личности подсудимого установлено, что он отбывает наказание за совершение изнасилований и насильственных действий сексуального характера в виде 20 лет лишения свободы.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с учетом неотбытого срока наказания по предыдущему приговору суда ему окончательно назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.