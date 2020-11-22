22.11.2020
12:24
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Происшествия

Нашли виновного в таттинском деле

Главный государственный санитарный врач по Республике Саха (Якутия) постановил снять с реализации антисептические средства производства ИП Калинин А.В. «Кожным антисептиком для обработки рук» изготовления этой фирмы смертельно отравились жители Таттинского района, приняв их внутрь.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://14.rospotrebnadzor.ru/
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