Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей: «Наши защитники должны быть уверены в поддержке своих коллег»

Профсоюзы Якутии начали активную работу по оказанию помощь мобилизованным гражданам и поддержке их семей. Об этом вчера, 4 октября, они рассказали в ходе телемарафона «Все для Победы», проведенной в рамках Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!».

Так, от имени профсоюза работников в прямом эфире приняли участие председатель Якутской республиканской организации профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ Василина Лукина, заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Анатолий Соловьев и председатель первичной профсоюзной организации АО «Саханефтегазсбыт» Аяна Другина.

Как отметила Василина Лукина, в отраслевом профсоюзе проводится работа по поддержке своих коллег, также ведется еженедельный мониторинг ситуации по мобилизации работников. «Наша задача в сегодняшней ситуации – оказать поддержку, дать нашим защитникам понимание того, что есть кому позаботиться об их родных, стоять на страже их трудовых прав и интересов. Мы эту работу начали с первых дней частичной мобилизации», — сообщила профсоюзный лидер Василина Лукина.

Как рассказал заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Анатолий Соловьев, от предприятия направлены денежные средства в размере 1 миллиона рублей в Северо-Восточный Фонд помощи и поддержки Донбасс. Также мобилизованным работникам осуществлена материальная помощь в размере 15 тысяч рублей от предприятия и 15 тысяч рублей от профсоюза — матпомощь. «Первым мобилизованным от нашего предприятия выдали сухие пайки на несколько суток и термобелье. Для новых мобилизованных сформированы готовые рюкзаки с дополнительными вещами (кнопочные телефоны, термобелье, тактические очки и перчатки, мультитул, наколенники и налокотники, фонарики, швейные наборы, пенки для сиденья)», — сказал Соловьев. Также в эти дни коллектив осуществляет сбор канцтоваров, игрушек для детей, которые будут направлены в пункт сбора гуманитарной помощи.

Председатель первичной профсоюзной организации АО «Саханефтегазсбыт» Аяна Другина в прямом эфире рассказала, что мобилизованным работникам АО «Саханефтегазсбыт» оказана материальная помощь в размере 50 тысяч рублей от предприятия, а профсоюзом сформированы готовые рюкзаки с дополнительными вещами (кнопочные телефоны, спальники, мультитул, перчатки, наколенники и налокотники, берцы, ножи, фонарики, пенки для сиденья). Кроме того, как сообщила Аяна Другина, сотрудники предпряития помогают в качестве волонтеров в Пункте приема и обработки посылок для мобилизованных бойцов из Якутии.