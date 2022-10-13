13.10.2022
18:24
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Красота & Здоровье

Наши врачи на конгрессе в Москве

Врачи «Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи»: Ульяна Портнягина, главный внештатный терапевт МЗ РС(Я), клинический фармаколог, Надежда Лугинова, заведующая отделением неотложной терапии, Варвара Харлампиева, врач -терапевт,  Алина Васильева-Трифонова, врач -терапевт и принимают  участие в 17 национальном конгрессе терапевтов, который проходит в Москве. 

Национальный конгресс терапевтов — главное ежегодное мероприятие Российского научного медицинского общества терапевтов. Проводится ежегодно начиная с 2006 года. 

Как сообщают наши коллеги, программа  Конгресса охватывает максимально широкий спектр вопросов диагностики, профилактики и лечения внутренних болезней. За три дня работы Конгресса в девяти залах проводится более ста двадцати тематических секций.     

К участию в столь масштабном медицинском мероприятии приглашены терапевты, врачи общей практики, гастроэнтерологи, пульмонологии, кардиологи, гематологи, эндокринологи, нефрологи и ревматологи, а также врачи функциональной, лабораторной диагностики, инфекционисты  и клинические фармакологи.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи

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