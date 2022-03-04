Наши в Сколково

Директор арктического инновационного центра СВФУ им. М.К. Аммосова и руководитель проекта ECLiS Иван Троев рассказал о своем опыте участия на ежегодном мероприятии Фонда «Сколково» Стартап-тур.

Иван Троев и его команда принимали участие в конкурсе технологических проектов Стартап-тура в 2019 году. Их проект «Искусственная вспомогательная экстракорпоральная печень» тогда занял второе место.

Разработанная ими технология ECLiS предназначена для поддержки функции печени у больных, страдающих печеночной недостаточностью, которым показана трансплантация печени как единственно возможный метод лечения.

«На Стартап-туре мы выступили, привлекли внимание к нашему проекту, получили опыт, много с кем познакомились. Хоть мы и не стали победителями, но в некоторых моментах проект был модернизирован и улучшен благодаря Стартап-туру», — рассказывает Иван Троев.

Год спустя студент Ивана Троева успешно выступил на StartupVillage в Москве и Фонд содействия инновациями оказал финансовую помощь.

В настоящее время команда проекта модернизировала лабораторный образец, они провели дополнительные испытания и подали две заявки на патент. Они надеются, что во второй половине этого года будут проведены испытания на животных.

По мнению Ивана, на Старап-тур нужно безусловно подавать заявку всем, даже если вы не уверены в своем проекте, потому что в первую очередь — это нетворкинг, экспертная оценка, а привлечение финансирования имеет второстепенное значение.

«Туда надо идти не ради привлечения финансирования, а ради того, чтобы показать свою идею и получить обратную связь. Это самое ценное для разработчиков, потому что мы тоже поначалу думали, что сами все знаем, но это оказалось не так. Благодаря таким коммуникациям ты понимаешь, как избегать «подводных камней». Ты учишься, прислушиваясь к мнению экспертов, которые прошли через это. Такие мероприятия открывают новые возможности, там представители институтов развития на пальцах вам объясняют, как в дальнейшем продвигать свой проект, куда подавать заявки и как избежать типичных ошибок», — подчеркнул он.

Стартап-тур – мероприятие, направленное на поиски лучших технологических решений и популяризацию инновационного предпринимательства в регионах России. В этом году Стартап-тур охватит 10 городов: в Якутске он состоится 25 марта.

Программа бесплатная абсолютно для всех участников и включает в себя пять основных частей: конференционную, конкурсную, образовательную, менторскую и онлайн-выставку.

Заявку на участие и конкурсной программе можно оставить на сайте: https://startup-tour.ru/. Заявки принимаются до 11 марта.

Стартап-тур в Якутске проводится при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия), Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) и ГАУ «Технопарк «Якутия».

Специальные региональные партнеры:

— Республиканский центр инфокоммуникационных технологий (РЦИТ)

— Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия).

Региональный партнер – Корпорация развития Якутии.