Наши в Мурманской области

Наверное, немногим нашим читателям известно о городе Кировск и том, что в этом далеком месте живут и трудятся ребята из Якутии. Мы узнали, как они оказались в далекой Мурманской области и чем там занимаются. Анатолий ДЕДЮКИН и Ариан ГАВРИЛЬЕВ поделились о своей жизни с SakhaLife.ru.

Дедюкин Анатолий Васильевич. Горный инженер. Родился и вырос в городе Якутск, корни из с. Баяга Таттинского улуса.

На данный момент занимает должность начальника участка на Кировском руднике КФ АО «Апатит», компания ФОСАГРО. Находится рудник в г. Кировск Мурманской области. Будучи студентом Анатолий неоднократно проходил производственную практику на данной площадк и на преддипломной практике принял предложение продолжить трудовую деятельность на руднике. Начал свою деятельность с должности крепильщика, далее способного парня назначили горным мастером, затем — заместителем начальника участка. А сейчас Анатолий является начальником участка.

На данной площадке работают еще пять человек из Якутии; по словам Дедюкина, ребята умные, трудолюбивые, никогда не слышал о них негативных отзывов от руководителей.

Сложностей у профессии горный инженер немало: руководство участком требует постоянного контроля за производственными процессами, ежедневные совещания, отчеты, выполнение плановых требований. Работа интересная, регулярно поступают нестандартные задачи, поручения, решения которого требуют постоянного саморазвития, помогают семинары, курсы повышения квалификации. Интересно, что профессию Анатолий выбрал случайно: когда был абитуриентом подал документы на поступление во многие ВУЗы, но первым откликнулся горный факультет, нынче Горный институт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Дедюкин освоился в Кировске без каких-либо проблем. Временами скучает по родному краю, говорит, корни тянут, а не был уже три года. В августе 2020 года наступает долгожданный отпуск, он, наконец, сможет встретиться с родными.

Гаврильев Ариан Львович. Родился в городе Покровск.

Работает крепильщиком IV разряда на Кировском руднике КФ АО «Апатит» компании ФОСАГРО. Его обязанностями, сказать простыми словами, являются стройка опалубок и заливка бетона. На самом же деле профессия включает в себя больше. Ариан также, как и Анатолий Дедюкин, вместе с однокурсниками проходил здесь практику и впоследствии получил предложение работать.

Кировск понравился: небольшой, компактный, вокруг одни горы. Кругом одни горы! На заметку читателям в городе Кировск находится горнолыжный курорт под названием «Большой Вудъявр». По словам Ариана, люди здесь совсем другие, в самом начале ему даже было не по себе — все вокруг знают друг друга — приезжие всегда замечаемы.

Молодой специалист отзывается о работе только положительно. Когда мы спросили у Ариана, работает ли он непосредственно под горой, он первым же делом нас исправил и уточнил, что работают они в горе, потому что так и есть (смеется). Быть шахтёром, значит работать в опасной зоне и в экстремальных условиях, поэтому шахтёры никогда не скажут, что у них «последний» рабочий день или смена, они предпочитают применять слово «крайний». Кстати! Не верьте фильмам, шахты не такие пугающие, как показывают их в фильмах.

Людям, которые уже крепко стоят на ногах, нашли себя, есть чем поделиться с младшим поколением. Выпускникам школ, которые стоят перед выбором будущей профессии, Анатолий и Ариан пожелали быть целеустремленными, никогда не сдаваться, бороться до конца за своё будущее, быть достойными представителями своей родной республики!

Издание SakhaLife.ru выражает благодарность Анатолию Дедюкину и Ариану Гаврильеву и желает ребятам быть успешными, сильными, здоровыми! Пусть работа будет плодотворной, а на родине будут гордиться ими!