Наши в финале! Первый старт сегодня!

Тютрин и Скрябин вышли в финал чемионата Белоруссии. Бекренев стартует сегодня!

Болеем за наших!

В городе Молодечно Минской области вчера стартовал чемпионат Республики Беларусь по спортивной борьбе. В соревнованиях вольников успешно начали турнир два титулованных якутских легионера Арыйаан Тютрин и Ньургун Скрябин.

Чемпион Беларуси 2021 года, призер чемпионата мира Арыйаан Тютрин уверенно пробился в финал турнира в весовой категории до 57 кг. В схватке за золото чемпионата якутянин сразится с бурятским легионером Батомунко Ринчиновым, с которым не раз встречался и одерживал верх на различных соревнованиях.

Трехкратный чемпион республики Беларусь Ньургун Скрябин также не без труда вышел в финал соревнований. Всех своих соперников на пути к финалу опытный борец выиграл на классе. Соперником якутского борца в финале весовой категории до 65 кг станет 22-летний воспитанник хасавюртовской школы борьбы Ислам Гусейнов.

Еще один якутянин Андрей Бекеренев стартует в чемпионате сегодня. Он выступит в весовой категории до 61 кг.

Финальные пары первого дня чемпионата Беларуси по вольной борьбе:

Мужчины

57 кг – Тютрин Арыйан – Батомункуев Димчик

65 кг – Скрябин Нюргун – Гусейнов Ислам

79 кг – Кадимагомедов Магомедхабиб – Карпач Андрей

86 кг – Тихаев Расул – Игнатюк Артем

97 кг – Гуштын Александр – Козлов Владислав

Женщины

50 кг — Станкевич Ксения – Енотова Анастасия

59 кг – Сазыкина Кристина – Буланая Надежда

65 кг – Тереня Ксения – Павлова Татьяна

72 кг – Бельская Наталья – Радькова Виктория

Начало финальных встреч в 00:00 (время якутское)