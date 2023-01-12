Наши в финале! Первый старт сегодня!
Тютрин и Скрябин вышли в финал чемионата Белоруссии. Бекренев стартует сегодня!
Болеем за наших!
В городе Молодечно Минской области вчера стартовал чемпионат Республики Беларусь по спортивной борьбе. В соревнованиях вольников успешно начали турнир два титулованных якутских легионера Арыйаан Тютрин и Ньургун Скрябин.
Чемпион Беларуси 2021 года, призер чемпионата мира Арыйаан Тютрин уверенно пробился в финал турнира в весовой категории до 57 кг. В схватке за золото чемпионата якутянин сразится с бурятским легионером Батомунко Ринчиновым, с которым не раз встречался и одерживал верх на различных соревнованиях.
Трехкратный чемпион республики Беларусь Ньургун Скрябин также не без труда вышел в финал соревнований. Всех своих соперников на пути к финалу опытный борец выиграл на классе. Соперником якутского борца в финале весовой категории до 65 кг станет 22-летний воспитанник хасавюртовской школы борьбы Ислам Гусейнов.
Еще один якутянин Андрей Бекеренев стартует в чемпионате сегодня. Он выступит в весовой категории до 61 кг.
Финальные пары первого дня чемпионата Беларуси по вольной борьбе:
Мужчины
57 кг – Тютрин Арыйан – Батомункуев Димчик
65 кг – Скрябин Нюргун – Гусейнов Ислам
79 кг – Кадимагомедов Магомедхабиб – Карпач Андрей
86 кг – Тихаев Расул – Игнатюк Артем
97 кг – Гуштын Александр – Козлов Владислав
Женщины
50 кг — Станкевич Ксения – Енотова Анастасия
59 кг – Сазыкина Кристина – Буланая Надежда
65 кг – Тереня Ксения – Павлова Татьяна
72 кг – Бельская Наталья – Радькова Виктория
Начало финальных встреч в 00:00 (время якутское)
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А где смотреть, со скольки трансляция? Как без этого болеть то?