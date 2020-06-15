Преподаватель-взяточник — наш, но не наш — СВФУ

Уголовное дело о взятках в отношении якутского преподавателя возбуждено по сообщениям студентов частного юрколледжа, а не студентов СВФУ, сообщает «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу университета.

«Преподаватель Горного института был уличен в получении взяток и посажен под домашний арест. Однако дело возбуждено в получении взяток не от студентов СВФУ, а от студентов якутского филиала частного учреждения профессионального образования – Юридического полицейского колледжа, где он работал вне вуза», — отметил директор института Николай Овчинников.

Обвиняемый в университете работает на полставки. На сегодняшний день все четыре эпизода взяточничества выявлены в полицейском колледже.

«Мы приняли коллективное решение не продолжать с ним трудовые отношения. Конечно, это его не оправдывает. Университет и коллектив Горного института готовы оказать необходимую помощь следствию», — подчеркнул Овчинников.

Напомним, подозреваемый в декабре 2019 года и в период с марта по май 2020 года получал денежные средства от студентов за сдачу экзаменов.