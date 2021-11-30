Наши о нашем. «Тыгын Дархан» в Лондоне

Якутянка Светлана Джонстон на Неделе российского кино в Лондоне очень душевно, ярко презентовала фильм «Тыгын Дархан» якутского режиссера Никиты Аржакова. Светлана вот уже 30 лет живет в Англии, но не прерывает связи с родиной. Она — кандидат филологических наук, участвовала в проектах принца Филиппа по линии «Всемирного фонда дикой природы», помогала в переводе Нового Завета на якутский язык, является литературным редактором переводов фольклора саха на английский язык.

Исторический фильм «Тыгын Дархан» о жизни народа саха в средневековье вошел в программу престижного британского кинофестиваля Russian Film Week. Мероприятие ежегодно собирает профессионалов киноиндустрии и любителей кинематографа. Целью мероприятия является продвижение российского кинематографа среди международной аудитории, стимулирование сотрудничества кинопроизводителей России и Европы, а также установление культурных связей между Россией и Великобританией.

К сожалению из-за ограничений, связанных с пандемией, создателям фильма не удалось участвовать в фестивале. Но..

Светлане Джонстон удалось взять интервью у присутствовавших на показе. Ими оказались якутянка Дария с супругом Кеном.