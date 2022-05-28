28.05.2022
14:37
149

Культура

Наши на параде духовых оркестров в Хабаровске — красиво идут!

В Хабаровске на параде фестиваля «Амурские волны», якутский духовой симфонический оркестр выступил в национальном костюме. Смотрится красиво, молодцы! — сообщает тгк @borbuev

Источник: @borbuev

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