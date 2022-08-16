Наши на федеральном канале

Учителя из Якутии участвуют в телепередаче на канале «Культура».

Пять учителей гимназии №1 города Нерюнгри Нерюнгринского района приняли участие в съемках новой образовательной телевикторины «Передача знаний». Капитаны команд являются финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года 2021». Знания школьной программы, общая эрудиция и здоровый азарт могут позволить защитить честь своей школы.

Нерюнгринскую гимназию представили: капитан команды — учитель математики, участник первого Форума классных руководителей России Ирина Гончарова, учитель биологии Маргарита Суворова, учитель информатики Юлия Самсонова, учитель физики Екатерина Горюхина и учитель начальных классов Любовь Матросова.

Телевикторина состоит из 6 конкурсных заданий – конкурс для капитанов «Палочка выручалочка», викторина «Предметы по выбору», эстафета на эрудицию «В одно касание», командный «Лабораторная работа», капитанский «Опять двойка» и общий «Сила знаний».

— В передаче мы соревновались с командой «Школа №1 Сколково-Тамбов». Участники которой были достойными соперниками — молодые и креативные педагоги. Однако, общая эрудиция и глубокие предметные знания учителей моей команды позволили нам быть впереди практически на каждом этапе, и одержать победу в конкурсе капитанов.

Участие в данном проекте помогает продемонстрировать многогранность личности учителя и безусловно способствует повышению престижа профессии. Участие в данном проекте вызвало у нас бурю положительных эмоций, мы действительно рады, что нам удалось принять участие в таком интересном и качественном мероприятии, — рассказала капитан команды Ирина Гончарова.

Выход передачи в телеэфир ожидается в начале сентября.

Стоит отметить, что эта команда принимает участие в мероприятиях не первый раз. В таком составе они прошли в финал конкурса «Флагманы образования. Школа» и в сентябре педагоги из Нерюнгри представят нашу республику в конкурсных испытаниях в г. Екатеринбург.

