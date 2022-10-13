Наши борцы выйдут на ковер мировой серии PWL-2

Ньургун Скрябин и Андрей Бекренев выйдут на ковер мировой серии PWL-2.

13-14 октября в Москве состоится второй этап Poddubny Wrestling League.

Соревнования будут разбиты на рейтинговую и мировую серию. Призовой фонд соревнований составит более 20 млн рублей.

Соревнования проходят в олимпийских стилях — вольная, греко-римская и женская борьба. Победители в олимпийских весовых категориях получат 300 тысяч рублей, призеры — 150 и 75 тысяч рублей, соответственно. В неолимпийских весовых категориях победитель и призеры получат 200, 100 и 50 тысяч рублей, соответственно. Кроме того, сертификат на 50 тысяч рублей достанется и тренеру победителя. Таким образом участниками рейтинговой серии будет разыграно 17,1 млн рублей (суммы указаны до вычета налогов).

Накануне состоялась жеребьевка участников соревнований по вольной борьбе. В составе сборной команды Республики Беларусь в борьбу за медали вступят два якутских борца: Андрей Бекренев (61 кг) и Ньургун Скрябин (65 кг). Ожидалось участие также призера чемпионата мира прошлого года Арыйаана Тютрина, но якутского легионера команды Белоруссии не оказалось в списке участников наилегчайшей весовой категории. В этом весе команду из Белоруссии представит Дмитрий Шамело.

В весе до 61 кг в борьбу за медали вступят семь соискателей. Борцы разыграют награды по круговой системе – каждый с каждым. В первом круге Бекренев встретится с главным фаворитом турнира, чемпионом мира Абасгаджи Магомедовым.

В весе до 65 кг призер чемпионата Европы Ньургун Скрябин в первом круге оспорит путевку в полуфинал с представителем из Республики Северная Осетия-Алания Э.Валиевым. Победитель этой встречи встретится в полуфинале с победителем пары М.Сайдулаев – М.Тажудинов.

Отдельный призовой фонд разделят борцы мировой серии PWL-2 — в отдельных схватках с участием звезд мировой борьбы. Уже проанонсированы схватки двукратного победителя Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева с Александром Гуштыным (Белоруссия), олимпийского чемпиона из Кубы Луиса Альберта Санзеза Орты и чемпиона мира и призера Олимпийских игр Сергея Емелина, действующего чемпиона мира Жоламана Шаршенбекова (Кыргызстан) против победителя первенства мира U-23 и Спартакиады сильнейших Анвара Аллахьярова.

Cоревнования в полном объеме и прямом эфире будут показаны стриминговым сервисом Федерации спортивной борьбы России — www.wrestlingtv.ru.

Sportyakutia.ru