24.10.2021
14:23
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Спорт

Наши борцы в Краснодаре. Серебро есть!

В Краснодаре проходит Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров 2002-2004 г.р. памяти заслуженного мастера спорта, призера Олимпийских игр и четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова, сообщает «Спорт в Якутии».

По итогам первого дня соревнований в активе сборной команды Якутии серебряная медаль в весовой категории до 57 кг. Его завоевал студент Института физкультуры и спорта СВФУ Егор ЯВЛОВСКИЙ. В финале турнира якутянин уступил осетинскому борцу Артему Гобаеву со счетом 0:6.

Кроме того, сегодня шансы на бронзовые медали имеют четыре воспитанника якутской школы борьбы. В весе до 61 кг три якутских борца БУРНАШЕВ Валентин, ГРИГОРЬЕВ Юлиан и БОЛУРОВ Александр будут представлены в утешительной программе. Кто-то из них будет бороться в финале с Адамом Алискантовым из Москвы.

В категории до 70кг в утешительном раунде Владимир БОЯНОВСКИЙ будет бороться с победителем пары Завурбеков Ахмед (Дагестан) — Сучков Антон (Красноярск). В случае победы он будет оспаривать бронзовую награду с Даудом Базаевым из Чеченской республики.

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
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