22.12.2022
13:10
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Общество

Наши Боотуры в Америке: Свои или чужие?

Саргын Данилов: Саха Калифорнийская группировка. Сахалар элбэхпит Америкаҕа🤝

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Наши Боотуры в Америке: Свои или чужие?»
  1. Д 22.12.2022 14:09

    Непреложная истина: Везде хорошо, где нас нет.

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