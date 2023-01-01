01.01.2023
09:59
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Праздники

Наши бойцы с передовой шлют поздравления родной Якутии (видео)

Якутяне, находящиеся в зоне проведения спецоперации, передают новогодние поздравления своим землякам.

Источник: t.me/aisen_nikolaev

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