Нашел деньги — верни, не вернул — сиди

34-летняя жительница г. Якутск подозревается в краже денег

За помощью в дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился житель г. Якутска. Он пояснил полицейским, что у него похитили 21 000 рублей. По словам заявителя, он зашел в магазин, где определенное время простоял в очереди, после чего обнаружил пропажу денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемой и её местонахождение. Ею оказалась 34-летняя женщина.

Выяснилось, подозреваемая стояла вместе с потерпевшим в очереди в магазине. У кассы мужчина начал рыться в своих карманах и случайно выронил деньги. Это увидела злоумышленница и незаметно подобрала наличность. Несмотря на то, что мужчина вернулся в магазин для поисков своих денег и обратился с вопросом к подозреваемой, женщина сделала вид, что ничего не видела. По её словам, похищенными денежными средствами она закрыла долги, а также выкупила свой сотовый из ломбарда.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.