Нашей любимой бабулечке – 100 лет!

26 августа 2022 г. нашей бабушке Анастасии Георгиевне Maппыровой исполняется 100 лет. И мы, её повзрослевшие внуки, хотим своими воспоминаниями окунуться в то счастливое наше время рядом с ней, с нашей бабушкой Надей, единственной, самой любимой и неповторимой. А ещё мы хотим рассказать о ней её детям, нашим родителям и, конечно, своим детям и внукам, а также её многочисленным родственникам, с некоторыми из них мы познакомились на бабушкином 90-летии. Она представляла каждого из нас своим 600 гостям, которые были её родственниками, проживающими в Якутске, при этом бабушка не хвалила нас, не говорила о каких-то тривиальных вещах, а сказала о том, что на девятый день после её смерти в день благодарения родные и друзья получат весточки от неё. Понятно, что мы все, причём с обеих сторон, «протестовали», говорили ей, что рано ещё думать об этом, но бабушка была тверда как никогда и отвечала коротко: «засиделась!». Наша бабушка умерла 24 января 2013 г. и на девятый день во время поминального ужина были распакованы бабушкины коробки и пакеты. Было удивительно в этот день получить от любимой бабули подарок, да ещё с её надписью. Например, правнучке Насте из Нерюнгри, которая в малом возрасте отрицала, что она – якутка, так как она из Нерюнгри, бабушка оставила якутские серёжки из золота с надписью: «Носи, станешь саха!». Внучке Наде оставила брошь-бижутерию советских мастеров с надписью «не все то золото, что блестит». Мы все были удивлены, поражены тем, что наша бабушка оставила каждому свой подарок, всем нашла такие слова – будто из детства, прошлого и в тоже время на перспективу! Все, кто пришел на день благодарения получили от нашей бабушки Нади весточку – знак её благодарности и благословения…

Сегодня, в день её столетия мы вспоминаем:

Алексей Михайлов, внук

Воспоминания о бабушке — это самые живые и самые светлые воспоминания моего детства. Бабушка никогда не кривила душой, слово ее было правдиво и твердо. Она все силы отдавала работе, людям. Таких людей забывать нельзя. И я рад поделиться своими воспоминаниями о замечательном стойком человеке с другими людьми. Большую и славную жизнь прожила моя бабушка, которая несмотря на свою чрезмерную занятость, всегда находила время для всякого человека, кто нуждался в помощи. Рядом с ней мы чувствовали себя тепло, уютно, надежно. Было прекрасное время: бабушка нас угощала, читала нам детские книжки, загадывала загадки. Сколько радости было в доме у бабушки, когда я получал в школе пятерки. В шесть лет я пошёл в школу, в пять лет я уже читал и к школе прочитал трёхтомник Гайдара, любимыми сказками были сказки Салтыкова-Щедрина, а таблицу умножения выучил осенью в первом классе, художественную школу окончил в шестом классе… И это всё – моя бабушка!

Я вспоминаю счастливые минуты общения с доброй души человеком, когда мы с ней сидели за столом и читали газеты, журналы, обсуждали статьи о перестройке. Бабушка помогала расти нравственно и духовно, преодолеть жизненные трудности, была неисчерпаемой кладезью житейской мудрости, терпения. У нее слова всегда были глубоко продуманные и убедительные, все вопросы решала очень оперативно. У бабушки дома всегда было много гостей из улусов, коллег по работе, которых она угощала, заботилась. Меня до сих пор поражает ее удивительная скромность и острый ум. Всю свою жизнь я храню самые теплые чувства благодарности и уважения к своей любимой бабушке.

Лена Трофимова (Маппырова), внучка

Я — счастливый человек, потому что у меня было три бабушки. И каждая из них внесла свою лепту в формирование моей личности, в мое воспитание. В детстве я проводила лето в основном у бабушек. Жила я у маминой мамы, но так как баба Надя жила на соседней улице, я каждый день приходила к ней. Помню, её дом был одноэтажный, деревянный, во дворе — огород. У бабы Нади постоянно обитали мои двоюродные братья и мне приходилось играть с ними в войнушку. Я все время была санитаркой. Наверное, компания была шумная. Но я не помню, чтобы бабушка ругала нас за шум и гам. По крайней мере, меня она точно не ругала. Баба Надя не давала меня в обиду, всегда защищала. И вообще баба Надя не воспитывала нас в прямом смысле этого слова: она не ругалась, не читала нравоучений. Но воздействовать на нас, внуков, как-то надо было! Иной раз она прибегала к хитрости: обещала что-нибудь вкусное за выполнение ее требований.

Врезались в детскую память бабушкины слова: «Когда умрешь, то все обиженные тобой предстанут перед твоими глазами, даже мухи и пауки, которых ты задавила». На меня это произвело ужасное впечатление, страшно стало. Страшно до сих пор. Тогда я еще не знала, что такое грех и что расплата за все наступит в ином мире, после смерти. Но сейчас, почитав по этой теме литературу, узнав, как объясняет это церковь, все равно вспоминаются бабушкины слова об «обиженных мною». Еще был такой поучительный случай. Как-то мы с Лешкой баловались, притворяясь, что у нас сломаны руки: надели повязки через шею. Баба Надя сказала, что нельзя так ворожить» (ее словечко), а то на самом деле можно сломать руку. Лешка сразу это дело прекратил, а я продолжала изображать из себя больную. И вскоре я действительно сломала руку. Лет пять мне было. Этот пример я неоднократно приводила своим детям, если они также начинали притворяться больными. Действовало! Баловство прекращалось. По моим детским впечатлениям, у бабушки постоянно были гости в доме. Все всегда вертелось вокруг нее. Помню, бабуля каждому давала задания: ты отвечаешь за пирожки, ты — за торт, ты — за рыбный пирог. Всегда всеми руководила. Нравилось мне, как девочке, бабушкино рукоделье. Она очень красиво вязала крючком кружева, из старых вещей делала коврики.

От бабы Нади всегда исходила энергия добра, несмотря на то, что она иногда могла поворчать. В детстве меня называли принцессой. Не знаю, кто это придумал, мне кажется, что именно баба Надя, потому что я долгое время была единственной девочкой среди пацанов. Я бесконечно благодарна бабуле за ощущение защищенности и доброты, которое помню до сих пор. Для меня это очень важно.

Владислав Маппыров, внук

В детстве никогда не хотел ездить к бабушкам, потому что там было мало развлечений. Но выходил от них всегда с хорошим настроением и ни капли не жалел, что приехал. С детства помню, что у бабы Нади всегда собиралось много людей, многих я тогда еще не знал, но волшебным образом чувствовал, что они все родные мне люди. В доме всегда царила атмосфера праздника независимо от дня недели и приятное ощущение уверенности в своей семье и своих близких. Именно в этом и заключалась основная особенность бабы Нади – объединение огромного количества близких в одну большую дружную семью. Еще одна особенность моей бабушки – ее мудрость, она всегда знала, как правильно поступить в любой ситуации, и я видел, как все это ценили. Казалось, что люди со всего города съезжаются за авторитетным мнением бабы Нади, поэтому я думал, что она работала во всех профессиях и во всех областях. Все эти качества, навсегда оставшиеся в моей памяти еще с детства, делали ее нашим бесспорным духовным и нравственным лидером. Именно поэтому баба Надя навсегда останется в моих глазах главой нашей большой и дружной семьи.

Ксения Пиксайкина-Григорьева, внучка

Все мы родом из детства… Именно в семье рождаются и приобретают особый смысл понятия «семейный очаг», «любовь», «забота», «терпение» и «мудрость», передаваемые из поколения в поколение. У нас в Якутии зима долгая, только тепло семейного очага. любовь близких согревают зимними вечерами, поэтому мы все ждем весны и нашего короткого лета, порой кажется, что, как и природа, люди начинают расцветать и радоваться весеннему солнцу. «Меньше похвалы, больше пользы…» — именно такая фраза приходит на ум, когда я вспоминаю бабушку. Когда мы жили на даче, все выполнялось под чутким руководством бабушки, у каждого были свои обязанности, а кто не справлялся, тот знал, что бабушка поможет и подскажет, как все исправить. Помнится, самые маленькие были ответственными за кур — накормить, с утра открыть курятник, вечером закрыть, поменять опилки на сухие. Видимо, куры бабушки были самыми избалованными существами на тот момент. Другие обязанности тоже разделялись между нами: огород полить, грядки прополоть или сходить с бабушкой в гору за удобрением. Пока внуки возились на грядке, бабушка варила обед. Каждый день в меню были разные супы, но нам всем особенно нравился по-якутски наваристый и очень вкусный суп. На столе обязательно должны были быть хлеб и масло («Иначе сыт не будешь!» — говорила бабушка), а также овощи, зелень с грядок, всё свежее, выращенное своими руками. На десерт — чай с молоком и сладость детства — варенье. Как-то в августе у бабушки созрели арбузы, целых 5 штук, вот это была радость и удивление! Может, они и не были больших размеров, но их сладкий вкус и сахарная мякоть до сих пор ощущаются во рту. После сытного обеда наступало время интеллектуальных занятий. Бабушку всегда можно было видеть с книгой в руках, глядя на нее, мы тоже тянулись к книжкам. Играли в лото, бабушка часто выигрывала и радовалась так по-доброму, по-матерински учила нас терпению и выдержке. Затем начиналось время кино, любимые «бабушкины сериалы», всех актеров она помнила по именам, знала их возраст, кто кем работал, и неважно, бразильские ли это сериалы или наши, русские. Я всегда звонила ей узнать насчет погоды и всегда получала точный прогноз на день. А если кто звонил ей узнать номер телефона, она быстро «отстреливала» нужный номер, не заглядывая в записную книжку. Мои воспоминания — лишь малая часть тех историй о моей бабушке, которые хранятся в моем сердце, думаю, что у каждого есть свои личные истории. Моя бабушка, мой родной человек, мудрая, красивая, статная, стройная, познавшая и горе, и радости, с аккуратным пучком седых волос на голове, в белой кофточке — именно такой она мне запомнилась и останется в памяти навсегда. Верю, что ее мудрые советы и наставления будут передаваться и следующим поколениям. Бабушка очень любила и всячески поддерживала нас, всегда заступалась за нас, собирала нас всех вместе, и мы все тянулись к ней. Надеюсь, и сейчас, когда ее нет рядом, мы продолжим эту традицию держаться вместе и не забывать, что такое семья.

Надежда Николаева, внучка

Мое детство неразрывно связано с моей бабушкой Надей. Я помню, как много раз сидела у нее на кухне и пробовала блюда, которые она готовила с особой любовью. Она многому научила меня о любви и значении семьи. Она никогда не была просто ‘моей бабушкой’, а моим наставником, моим другом и моим вдохновением. Когда я узнала, что бабушка умерла, я очень тяжело это восприняла — это было самое страшное и тяжелое, что случилось в моей жизни. Я думаю, это потому, что впервые ушел тот человек, который очень много значил для меня. Конечно, я люблю дедушку и родителей с папиной стороны, но моя бабушка Надя была со мной с самого рождения.

Бабушка была уверенной в себе, временами упрямой, но она также была самым щедрым и сострадательным человеком, которого я когда-либо знала. Она всегда находила время для любого, кто нуждался в помощи. Даже будучи маленькой девочкой, она показывала свой стойкий характер. Например, когда был арестован ее школьный учитель, ее вызвали на допрос, пытаясь выбить ложные показания против своего учителя, но она была непреклонна. Ее моральный дух не сломился, но, к сожалению, время, проведенное в таких экстремальных условиях, негативно повлияло на ее здоровье.

Я помню, как в детстве я ездила по дому на бабушкиных “бухгалтерских счетах”, мне делали замечания, но бабушка вступалась за меня и всегда отдавала мне их поиграть. Самые яркие и теплые воспоминания – это время, проведенное на даче. Я помню родителей, мою собаку по имени Рекс, помню братьев, сестер, и, конечно же, любимую бабушку. Ее огород, цветы и теплицу. Она сама выращивала арбузы. Арбузы были очень маленькие и бледные, но это были самые вкусные арбузы в моей жизни. Также мы, дети, очень гордилась тем, что у нас появились свои собственные арбузы прямо на даче.

Помню, как испугалась куриц, но бабушка меня успокоила и быстро научила меня доставать яйца из курятника, делать мелкую работу в огороде и собирать грибы. Мы вместе поливали ее цветы и ягоды дождевой водой из голубых бочек. Также очень хорошо помню, когда мне стало плохо на даче, был ужасный жар, и мне казалось, что я умираю. Был вечер, я будто наблюдала за собой со стороны, как лежу на руках мамы. У меня была температура, болела голова и все тело, но больше всего я помню маму рядом со мной, как она мне помогала, ее успокаивающий голос. Мне даже почувствовалось, что она забрала мою боль. Бабушка сделала много в своей жизни, но для меня, самое важное ее достижение – это моя мама. При этом, когда бабушка давала маме задания или разговаривала с ней, мне это очень нравилось, потому что было интересно увидеть маму на “моем месте” и бабушку на месте мамы.

Помню, как бабушка пришла к нам домой, и мы провели отличный день, она приготовила вкусную еду и рассказала сказку. Кажется, это было в последний раз, когда я видела ее стоящей на ногах. Последние годы своей жизни бабушка сидела на кровати, у нее были очень худые и тонкие ноги. Тем не менее, она не унывала, продолжала быть такой же заботливой и веселой. Бабушка не теряла свой дух, была позитивной и всегда специально строила смешные лица на фотографиях, чтобы развеселить людей вокруг.

Мы вместе играли в шашки, шахматы и карты. Она научила меня играть в разного вида карточные игры, мы вместе ели варенье или ее конфеты с коньяком. Именно такие моменты всегда много значили для меня. Она всегда ставила чувства других людей на первое место. Бабушка подарила мне маленькую шкатулку, которую я храню.

Я не понимала, как много она значила для меня, пока она не покинула нас. Бабушка в своей жизни столкнулась и преодолела невероятные трудности. Я даже не могу себе представить, как тяжело бы было мне на ее месте. У бабушки было 4 ребенка, при этом, она работала и помогала всем своим знакомым и родным. В последние свои годы она сохранила свой острый ум, внимательность и оптимизм. Хотелось бы вернуть время вспять и провести с бабушкой последний час, чтобы обнять ее и поблагодарить ее за все, попрощаться должным образом. Мне не хватает ее веселых историй, совместных фотографий…

Бабушка наша всегда была источником радости, она несла ответственность за объединение всей семьи. Нам всем будет не хватать нашей любимой бабушки, но ее дух и сила продолжают жить в каждом из нас и в жизнях, которых она коснулась. Бабушка действительно была особенным человеком! Она ушла из жизни, но воспоминания о ней всегда будут. Она продолжает жить во мне и во всех тех, кого коснулись любовь, сила, убежденность, мудрость и красота ее души. Так что, бабушка, спасибо тебе за то, что ты была такой невероятной женщиной. Я благодарна тебе за то, что у нас была связь, и я знаю, что ты всегда рядом, и ты всегда будешь направлять нас и защищать нас. Спасибо тебе за твои жертвы, твою заботу, твою любовь. Спасибо тебе за мою любимую маму.

Спасибо за то, что ты моя бабушка. Мы никогда не забудем тебя и всегда будем любить тебя.

Твои любимые и любящие тебя внуки