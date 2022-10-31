«Наша зима» якутского режиссера Степана Бурнашёва в российском прокате

Самый «холодный» фильм этого года

Новый фильм одного из главных режиссеров современного якутского кино Степана Бурнашёва «Наша зима» выйдет в российский прокат 24 ноября.

Это драматическая история семейных отношений мужчины и женщины, которые подошли к концу, снятая «в самом холодном городе мира». После десяти лет брака муж и жена решают развестись. Раздел имущества и сам процесс развода у них проходит без скандалов. Они оба понимают, что развод — единственный выход из растянувшегося неудачного брака, где каждый из них считает, что не в полной мере реализовал свои возможности и тяжелое решение даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только после развода они понимают, что все это была лишь иллюзия и на самом деле проблема была не в браке.

Главные роли в фильме исполнили Ирина Михайлова («Республика Z», «Нуучча») и Илья Яковлев («Иччи»). Съемки проходили в самом холодном городе мира Якутске при температуре -56 градусов.

«Я убежден, что проблема разводов в наше время очень актуальна. И зачастую все это происходит на фоне недопонимания и неуважения друг друга из-за эгоизма. Никто не хочет уступать, и если даже уступают, то это со временем приводит к негативу. Я против уничтожения эго каждого индивида. Считаю, что нужно совмещать эго каждого человека и создавать одно общее «МЫ». Этим фильмом я хочу показать, что не нужно стесняться своих чувств. Нужно много говорить на эту тему на стадии начала совместной жизни. Все равно с годами все копится и даже самая мелкая проблема во взаимоотношениях ведет к большой проблеме. Многие это понимают только тогда, когда они остаются одни, когда разводятся и уже вернуть прежние отношения обратно нельзя», — отмечает режиссер Степан Бурнашёв.

Степан Бурнашёв, не имея специального кинематографического образования, в 2009 году начал снимать кино. За свою кинематографическую карьеру он создал уже 12 фильмов, написал сценарий к 8, а также выступил в качестве монтажера картины Дмитрия Давыдова «Пугало», которая получила главный приз 31-го «Кинотавра» в 2020 году.

Фильмы Бурнашёва были в числе участников и победителей таких фестивалей, как «Окно в Европу», Варшавский МКФ, Чебоксарский МКФ, Якутский МКФ, Tomorrow, Киношок, Лос-Анджелеский синефест, Сиднейский интернет МКФ, Сеульская синематека, Пусанский МКФ, Кинопрорыв, Бангладешский МКФ и других.

В 2015 году он получил Гран-при международного кинофестиваля в Чебоксарах за фильм «Первая любовь», был удостоен приза на III Якутском международном кинофестивале «за честный рассказ о поисках себя в современном мире» («Другая жизнь»). В 2020 году его фильму «Черный снег» был присужден главный приз Всероссийского кинофестиваля «Окно в Европу» и приз Гильдии продюсеров Российской Федерации. Совместный фильм с Дмитрием Давыдовым «ЫТ» получил два приза на Варшавском международном кинофестивале в 2021 году.

«Наша зима», 12+

Киностудия «Сайдам Барыл».

Режиссер: Степан Бурнашёв.

Сценаристы: Степан Бурнашёв, Светлана Таайко.

Продюсер: Степан Бурнашёв.

Оператор: Данила Горюнков.

Художник-постановщик: Максим Третьяков.

Композитор: Сергей Ярмонов.

Монтажер: Степан Бурнашёв.

Звукорежиссер: Сергей Ярмонов.

В ролях: Ирина Михайлова, Илья Яковлев.