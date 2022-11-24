“Наша зима”: В прокат выходит новый фильм Степана Бурнашева

24 ноября в прокат выходит драма «Биһиги кыһыммыт» — «Наша зима» режиссера Степана Бурнашева, известного по картинам «Черный снег» и «Ыт». Это пронзительная история о семейной паре, переживающей кризис отношений после десяти лет брака.

Якутск, наши дни. Супруги Лида и Дима решают, что развод — это единственный выход из растянувшегося неудачного брака, где каждый из них считает, что не в полной мере реализовал свои возможности, и тяжелое решение даст толчок к новой жизни и забытым мечтам. Но только ли в браке была проблема на самом деле?

Авторы фильма вместе со зрителем пробуют исследовать и понять: возможно ли не допустить такой кризис, в чём его причина, как сохранить любовь и укрепить её. Действие происходит в самые холодные дни года, где температура опускается до -56°C. Всю зиму город окутан инеем, туманом и темнотой.

Главную женскую роль сыграла актриса Ирина Михайлова («Белый ягель», «Республика Z», «Ыт»), ее партнером по фильму стал Илья Яковлев («Иччи», «Мой убийца»).

После пресс-показа в Якутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербруге и Москве фильм получил положительные отзывы журналистов и блогеров. Рецензии вышли на сайтах Российской газеты, Независимой газеты, на портале Кино-Театр.Ру, а показ в столице посетили такие звездные гости, как режиссеры Юрий Быков, Анастасия Нечаева («Велга») и Александр Хант, актриса Юлия Хлынина, медиаперсоны Данила Белых, Влад Канопка, Эдик Якут, Камилла Валиева и многие другие.

«…Заснеженную и туманную столицу республики так хорошо показывают в фильмах впервые» (Izena Ambro)

“Когда отношения угасают, а зиме как будто нет конца” (Улус Медиа)

“Каждый найдет частичку себя в этой истории” (Anastasia Egorova)

Официальная премьера с участием съемочной команды состоится 24 ноября в кинотеатрах города Якутска:

к/т «Лена», 18:30 https://cinemalena.com/release/18849

к/т «Центральный», 18:50

к/т «Азия», 19:10 https://asiakino.ru/movieinfo/5774

к/т «Синема Центр», 19:20 https://cinema-center.ru/release/18849

к/т «Емеян», 20:30 https://emeyan.ru/release/18849

Трейлер фильма «Наша зима»: