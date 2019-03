Наша красавица на Мисс России — 2019

View this post on Instagram

многие уже всё знают😅 информация разлетелась быстрее , чем я что-либо успела сделать🙊 ДА, Я В МОСКВЕ И ПРИЛЕТЕЛА ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЯКУТИЮ НА КОНКУРСЕ «МИСС РОССИЯ»!😱👏😍 @miss_russia_org для меня это новый ответственный этап и я готова к нему🙇🏼‍♀️ последние месяцы я то и делала, что готовилась к такому масштабному конкурсу, но предстоит ещё большая работа😉 здесь у нас будут репетиции, съёмки, занятия спортом, интересные мероприятия и много, много ходьбы на каблуках😰😂 всё это начинается уже сегодня💃🏼 кстати, многие спросили, почему меня нет на фото @miss_russia_org 👀🤔 друзья, я прилетела позже, потому что так вышло с билетами🙂 но это не помешало мне сразу включиться во всё происходящее) и конечно без вашей ПОДДЕРЖКИ мне не обойтись❤️ я знаю, что Якутия способна на многое 💪🤞💎 @missyakutia loc @freshfactory_ykt ph @sardanafresh make-up&hair @yms_secret_ykt @yana_maria888 for @yakutianbeauty #миссроссия #миссроссия2019 #миссякутия