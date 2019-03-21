Наша красавица на Мисс России — 2019

«Мисс Якутия — 2018» Влада Потапова улетела в Москву представлять нашу республику на главном конкурсе красоты «Мисс Россия». В своем Instagram красавица успокоила разволновавшихся якутян, которые не увидели ее на общей фотографии участниц российского конкурса этого года:
Многие уже всё знают😅 Информация разлетелась быстрее , чем я что-либо успела сделать🙊
ДА, Я В МОСКВЕ И ПРИЛЕТЕЛА ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЯКУТИЮ НА КОНКУРСЕ «МИСС РОССИЯ»!😱👏😍
Для меня это новый ответственный этап и я готова к нему🙇🏼♀️
Последние месяцы я то и делала, что готовилась к такому масштабному конкурсу, но предстоит ещё большая работа😉 Здесь у нас будут репетиции, съёмки, занятия спортом, интересные мероприятия и много, много ходьбы на каблуках😰😂 Всё это начинается уже сегодня💃🏼
Кстати, многие спросили, почему меня нет на общей фото участниц «Мисс России» 👀🤔 Друзья, я прилетела позже, потому что так вышло с билетами🙂 Но это не помешало мне сразу включиться во всё происходящее)
И конечно, без вашей ПОДДЕРЖКИ мне не обойтись❤️ я знаю, что Якутия способна на многое 💪🤞💎
Уверены, что Влада достойно представит Якутию, и желаем победы!
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многие уже всё знают😅 информация разлетелась быстрее , чем я что-либо успела сделать🙊 ДА, Я В МОСКВЕ И ПРИЛЕТЕЛА ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЯКУТИЮ НА КОНКУРСЕ «МИСС РОССИЯ»!😱👏😍 @miss_russia_org для меня это новый ответственный этап и я готова к нему🙇🏼♀️ последние месяцы я то и делала, что готовилась к такому масштабному конкурсу, но предстоит ещё большая работа😉 здесь у нас будут репетиции, съёмки, занятия спортом, интересные мероприятия и много, много ходьбы на каблуках😰😂 всё это начинается уже сегодня💃🏼 кстати, многие спросили, почему меня нет на фото @miss_russia_org 👀🤔 друзья, я прилетела позже, потому что так вышло с билетами🙂 но это не помешало мне сразу включиться во всё происходящее) и конечно без вашей ПОДДЕРЖКИ мне не обойтись❤️ я знаю, что Якутия способна на многое 💪🤞💎 @missyakutia loc @freshfactory_ykt ph @sardanafresh make-up&hair @yms_secret_ykt @yana_maria888 for @yakutianbeauty #миссроссия #миссроссия2019 #миссякутия