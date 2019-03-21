Наша красавица на Мисс России — 2019

«Мисс Якутия — 2018» Влада Потапова улетела в Москву представлять нашу республику на главном конкурсе красоты «Мисс Россия». В своем Instagram красавица успокоила разволновавшихся якутян, которые не увидели ее на общей фотографии участниц российского конкурса этого года:

Многие уже всё знают😅 Информация разлетелась быстрее , чем я что-либо успела сделать🙊

ДА, Я В МОСКВЕ И ПРИЛЕТЕЛА ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЯКУТИЮ НА КОНКУРСЕ «МИСС РОССИЯ»!😱👏😍

Для меня это новый ответственный этап и я готова к нему🙇🏼‍♀️

Последние месяцы я то и делала, что готовилась к такому масштабному конкурсу, но предстоит ещё большая работа😉 Здесь у нас будут репетиции, съёмки, занятия спортом, интересные мероприятия и много, много ходьбы на каблуках😰😂 Всё это начинается уже сегодня💃🏼

Кстати, многие спросили, почему меня нет на общей фото участниц «Мисс России» 👀🤔 Друзья, я прилетела позже, потому что так вышло с билетами🙂 Но это не помешало мне сразу включиться во всё происходящее)

И конечно, без вашей ПОДДЕРЖКИ мне не обойтись❤️ я знаю, что Якутия способна на многое 💪🤞💎