Прасковья Алексеевна Гоголева, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая кафедры пищевых технологий и индустрии питания Арктического государственного агротехнологического университета:

«Глава Якутии Айсен Николаев объявил 2021 год – Годом здоровья в Республике Саха (Якутия). В нынешних реалиях это необходимая мера, так как вопрос здоровья человека напрямую связан с правильным питанием и качественными продуктами питания. В настоящее время вопрос качества, конкурентоспособности и безопасности пищевой продукции стоит очень остро. В целом по системе питания в наших климатических условиях стоит отметить, что нам нужно вести просветительскую работу и приобщать население к правильному питанию. Населению необходимо объяснить, что наш организм не настроен на углеводный обмен веществ. Нужно понять, что организму нужны белок, липиды в нужном количестве, клетчатка. Концепция здорового питания Якутии должна стать отправной точкой к пониманию правильного питания».