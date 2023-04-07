Население Якутска в 2023 году: сколько жителей, национальный состав

По состоянию на 1 января 2023 года численность населения ГО «город Якутск» составила 378549 человек. В течение последних 5 лет прирост жителей в год колеблется в пределах от 4-х тысяч до 20-ти тысяч человек.

На территории муниципального образования по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года проживали представители более 100 национальностей, из которых самыми многочисленными являлись: якуты (саха) –59,2% и русские –26,4%. На долю других национальностей приходилось: киргизы – 3,4%, эвенки – 1,9%, таджики — 1,7%, китайцы — 1,4%, армяне – 1,1%, буряты и эвены – по 0,6%, украинцы – 0,5%, татары – 0,4%, юкагиры – 0,1%.

На 1 марта 2023 года в Статистическом регистре Росстата по городского округа «город Якутск» учтено 11457 юридических лиц (включая филиалы и их представительства, без учета территориально-обособленных подразделений), индивидуальных предпринимателей –13301 человек.

За январь-декабрь 2022 года среднесписочная численность работников организаций составляла 85,4 тыс. человек.