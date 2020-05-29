Население Чурапчинского улуса получит неплохую поддержку

В Чурапчинском улусе, благодаря совместной работе администраций улуса, наслегов и предприятий, организаций наслега предпринимаются меры по поддержке населения.

Так, в улусе создан пилотный проект «Сиди дома — занимайся семейной экономикой!», в который включен целый ряд мер, направленных на укрепление экономики семей:



— Ста многодетным семьям, проживающим в многоквартирных домах, не имеющим земельные участки выделены в фермерском хозяйстве «Сайдыы» в с. Мындагай два гектара земли под посадку картофеля;

— Организован централизованный закуп сельскохозяйственных животных (поросят и кур);



— Жителям многоквартирных домов, многодетным семьям с несовершеннолетними детьми, гражданам, у которых малоурожайный земельный участок предоставлены участки под теплицы для высадки овощей на пришкольном участке Чурапчинской средней школы имени С.А.Новгородова;

— Организован массовый завоз теплиц 3х4 по низкой цене с завода из г. Новосибирска;

— Агрошколы, крестьянские хозяйства и частные хозяйства улуса предоставили рассаду овощных и цветочных культур для населения;

— Семьям с четырьмя и более детьми, не достигшим совершеннолетия со стороны администрации будет выдаваться «сухой паек» тем детям, которые в летнее время будут заняты работой в своем частном хозяйстве и подворье (овощеводство, животноводство, сенокос и.т.д.).

— Матерям, родившим 4-го и последующего ребенка выделяется теленок для расширения частного хозяйства.



Вот так Чурапчинский улус поддерживает стабильную экономику каждой семьи.

