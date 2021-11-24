Население Алданского района предупреждено о необычной опасности

Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) проводится проверка факта (видеоматериал из сети Интернет) обнаружения местными жителями Алданского района следов амурского тигра. Следы обнаружены на берегу реки Учур, правого притока реки Алдан, в 150 км от населенного пункта Чагда.



Администрации близлежащих населенных пунктов предупреждены о потенциальной опасности, представлены рекомендации.



Напоминаем, что амурский тигр является самым опасным сухопутным хищником. Встреча с этим хищником крайне опасна, необходимо избегать встреч и стараться не заходить в места их обнаружения.



При этом, амурский тигр, как редкий и исчезающий вид, занесен в Красные книги Международного союза охраны природы и Российской Федерации. За незаконную добычу часть 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет (при наличии квалифицирующих признаков – до восьми лет).