01.12.2021
09:33
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Происшествия

Наряд Росгвардии задержал жителя Якутска

В дежурную часть Якутского ОВО поступила информация о том, что совершен угон автомобиля с улицы Петровского. Через несколько минут росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, в районе ресторана «Крыша» заметили автомашину марки Тойота «Wish», подходящую под приметы ориентировки. В салоне находился молодой человек, который при виде наряда Росгвардии попытался скрыться.

Благодаря умелым и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны подозреваемый был задержан.  Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления 24-х летний житель Якутска. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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