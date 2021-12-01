Наряд Росгвардии задержал жителя Якутска

В дежурную часть Якутского ОВО поступила информация о том, что совершен угон автомобиля с улицы Петровского. Через несколько минут росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, в районе ресторана «Крыша» заметили автомашину марки Тойота «Wish», подходящую под приметы ориентировки. В салоне находился молодой человек, который при виде наряда Росгвардии попытался скрыться.

Благодаря умелым и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления 24-х летний житель Якутска. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.