Нарушителей ловят на переправе

В рамках межведомственной акции «Безопасный лед» проводятся рейды инспекторов Центра ГИМС по недопущению несанкционированных выездов на лед, связанных с сезонными рисками провалов под лед техники и людей. В мероприятиях участвуют административные комиссии районов и правоохранительные органы. Особое внимание сейчас сконцентрировано на г. Якутск, Мегино-Кангаласский, Намский, Амгинский, Вилюйский, Верхневилюйский, Кобяйский, Олекминский, Верхнеколымский районы.

«Ежедневно мы призываем водителей не рисковать, беречь свою жизнь и пассажиров. К сожалению, граждане продолжают нарушать. На сегодняшний день составлено и передано около 40 материалов в административные комиссии муниципальных районов для рассмотрения дел об административных правонарушениях», — прокомментировала Аурика Смирнова, Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Саха (Якутия)

В целях обеспечения безопасности людей и во избежание провалов под лед автотехники, в ходе совместных рейдовых мероприятий проводятся профилактические беседы среди населения, водителей и пассажиров автотранспортных средств.

Напоминаем, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Уважаемые водители автотранспортных средств, будьте благоразумны, дождитесь официального открытия ледовых переправ!