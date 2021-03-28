Нарушениями кандидата займутся правоохранительные органы

ЯГТИК передал всю информацию

В дни голосования на выборах главы городского округа «город Якутск» отмечены грубые нарушения избирательного законодательства со стороны кандидата Виталия Обедина и его штаба. Сторонники Обедина в течение всех трёх дней голосования вели активную агитацию, нарушая закон, сообщили в Якутской городской территориальной избирательной комиссии.

Одно из самых первых нарушений было зафиксировано 20 марта. Штаб кандидата разместил дорогостоящие крупноформатные баннеры с портретом кандидата и его сторонников. Баннеры развесили на нескольких зданиях. Избирательная комиссия признала данную агитацию незаконной. Согласно действующего законодательства с 2016 года кандидатам разрешено размещать на плакатах только свои изображения, фото третьих лиц – под запретом. Допустимо только изображения «неопределенного круга лиц», то есть людей, которых невозможно идентифицировать – сфотографированных издалека, со спины и т.д.

Однако снимать баннеры кандидат не стал до самого дня голосования. При том, что со стороны избиркома кандидату дважды были направлены требования о демонтаже рекламных конструкций. На этот же факт указали и независимые наблюдатели.

Так, представители Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» направили в Якутскую городскую избирательную комиссию обращения с информацией о выявленных фактах злоупотреблений. В свою очередь, горизбирком 28 марта провел заседание по поводу указанных нарушений, по результатам которого вся собранная информация передана в правоохранительные органы.

25 марта штаб Виталия Обедина арендовал несколько небольших грузовых автомобилей – на них разместили крупные агитационные баннеры кандидата. В первый день голосования машины появились у избирательных участков с наибольшей численностью голосующих граждан. Даже вмешательство правоохранительных органов не остановило нарушителей – водители при виде полиции уезжали, периодически меняли дислокацию.

28 марта в почтовых ящиках в подъездах многоквартирных домов в разных районах города жители обнаруживали массовую раскладку агитационной газеты кандидата – информация об этом не раз появлялась в социальных сетях. Жалобы на незаконную агитацию были поданы в избирательную комиссию. Обедин на заседании комиссии факт выпуска 24 марта газеты не отрицал. Эти материалы так же передаются в правоохранительные органы, сообщили в городском избиркоме.