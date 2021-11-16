Нарушения в сфере реализации нацпроектов — прокуратура Якутии

В прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям в сфере реализации национальных проектов

В прокуратуре республики под председательством прокурора республики Попова М.Н. состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям в сфере реализации национальных проектов.

В её работе приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) Корнеев Е.В., председатель регионального Правительства Тарасенко А.В., его первый заместитель Бычков К.Е., заместитель Балабкина О.В., руководитель Управления федерального казначейства республики Куклин А.В., руководители правоохранительных органов, иных заинтересованных министерств и ведомств, прокуроры городов и районов республики.

Открывая совещание, прокурор республики отметил, что состояние законности в сфере реализации на территории региона национальных проектов находится на постоянном контроле органов прокуратуры республики.

Особое внимание уделяется вопросам строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе социально-бытового назначения. В рамках работы организованной в прокуратуре республики мобильной группы проведены выездные осмотры 24 таких объектов, строящихся на территории 9 районов республики.

Приняты прокурорами меры реагирования по нарушениям законодательства о закупках, выявлены факты отставания подрядчиков от графиков строительства многоквартирных домов, нарушения требований строительных норм, охраны труда, на низком уровне остаются темпы сноса расселяемых аварийных домов, что обусловлено, в том числе недостаточностью финансирования указанных мероприятий из средств местных бюджетов.

По итогам состоявшегося обсуждения, прокурором республики Поповым М.Н. определены основные проблемные вопросы при реализации на территории региона национальных проектов, на решение которых прокурорам и заинтересованным органам поручено сосредоточить основные усилия в предстоящем периоде. Решение первостепенных задач заложено в решении межведомственной рабочей группы, исполнение которого взято на контроль.