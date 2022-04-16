Нарушения при строительстве соцобъектов в Вилюйском и Жиганском улусах

Глава республики Айсен НИКОЛАЕВ 16 апреля рассмотрел вопрос о вводе в эксплуатацию социальных объектов, строящихся в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы».

На заседании оперативного штаба по координации строительства и реконструкции объектов, реализуемых в рамках нацпроектов и госпрограмм РС (Я) речь шла о трех объектах, которые строятся с нарушением графиков. Управлением государственного и жилищного надзора республики выявлены нарушения при строительстве школы на 150 мест в с. Усун и детского сада на 50 мест в с. Кюбяинде Вилюйского улуса, а также школы -сада на 60/30 мест в с. Кыстатыам Жиганского национального эвенкийского района.

Айсен Николаев отметил недостаточный контроль работы застройщиков со стороны глав муниципальных районов, ответственных за реализацию государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Он сообщил, что замечания достаточно серьезные. Глава региона потребовал устранить нарушения и обеспечить ввод объектов в эксплуатацию. «Никаких послаблений не будет», — подчеркнул он.

В 2022 году в Якутии на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 годы», направленной на повышение качества жизни в сельской местности Якутии, выделено более 1,3 млрд рублей. Это самый большой объем финансирования в стране. В 2022году в районах республики планируется ввод 13 объектов капитального строительства – 4 детских садов, 3 школ, культурно-спортивного комплекса и спортивного комплекса с плавательным бассейном, а также капитальный ремонт спортзала в Намском улусе и установка уличного освещения в Сунтарском районе, приобретение 8 транспортных средств для объектов здравоохранения, культуры и образования, а также начнется строительство школы на 120 учащихся в селе Мындагай Чурапчинского улуса с вводом объекта в эксплуатацию в 2023 году.