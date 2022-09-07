Нарушение земельного законодательства выявлено в Усть-Алданском улусе

В августе текущего года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия)при выездном обследовании земель сельскохозяйственного назначения на территории Усть-Алданского района выявлено несанкционированное место складирования твердых бытовых отходов площадью 5135,26 кв.м.

С участка, где складирован бытовой мусор, были отобраны пробы почвы. Результаты испытаний ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» от 31 августа 2022 года показали превышение предельно допустимых концентраций валовых и подвижных форм тяжелых металлов (серы, цинка, меди) в почве.

Данные о правообладателе земельного участка отсутствуют.

Согласно требованиям федерального законодательства, в случае, если у земельного участка нет владельца, то ответственность по организации мероприятий по охране окружающей среды и участие в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов возлагается на муниципальные органы исполнительной власти.

В связи требованиями Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336, понимая невозможность инициирования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, Управление направило материалы мероприятия без взаимодействия в Якутскую природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.