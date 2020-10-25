Нарушаем? Рейды по барам и ресторанам Якутска

По результатам контрольного рейда по развлекательным заведениям и барам в ночь на 25 октября сводная группа оперативного штаба г. Якутска в 6 объектах выявила нарушения требований, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В субботу сводная группа городского оперштаба проверила развлекательные заведения «Чиллаут», «Прага», «Сунгари», «Зодиак», «Версаль», «Легенда», «Новый Пекин», «Number one», «Шахризабис», «Умед», «Бакс», «Микс бар», «Китайская стена», «Ремикс», «Проект Х», «Туман», «Мята», «Облако», «ТНТ», «Бар у Бати», бар «Пивовар» и банкетный зал «Banck hall».

Нарушения санитарных требований зафиксированы в ресторане «Number one», барах «Туман», «Микс бар», «Умед», «Пивовар», «Бар у Бати», составлены акты по ст. 3.8 КоАП РС (Я).

Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям объектов торговли, общепита и развлекательных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов, кассиров и покупателей, мастеров и клиентов. Обслуживание клиентов, покупателей без защитных масок строго запрещено. Также владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более 1 покупателя на 4 кв. м торговой площади.

Только соблюдение санитарных требований и правил поведения, установленных указом главы РС (Я) от 27 апреля 2020 года № 1143 в период режима повышенной готовности, может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и избежать введения жестких ограничительных мер.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной окружной администрации: 31-90-90.