Народы Якутии отмечают праздник родного языка

Якутия 13 февраля отмечает День родного языка и письменности. Этот праздник был учрежден в 1996 году указом первого президента республики Михаила НИКОЛАЕВА для содействия развитию языка саха и пяти языков народов Севера. Дата связана с именем выдающегося просветителя, ученого-лингвиста, составителя и издателя первых якутских учебников Семена Андреевича НОВГОРОДОВА.

Со знаменательным событием жителей Якутии поздравил Айсен НИКОЛАЕВ: «Наша республика многонациональна, а значит многоязычна. На гербе нашей республики – семь ромбических кристаллов, которые символизируют народы, населяющие наш край. Мы живем в постоянном взаимодействии двух государственных и пяти официальных языков. Отрадно, что мы сохраняем живой языковой баланс, при этом стремимся оберегать чистоту и красоту каждого языка как источника самобытности народа. В этот праздничный день желаю, чтобы каждый человек любил и уважал свой родной язык, черпал в нём силу и вдохновение для достижений, и передавал его своим детям как бесценное богатство!

Үйэттэн үйэҕэ сайда тур, таптыыр ийэ тылбыт! Дьүрүһүйэр кэрэ, истиҥ дорҕоон буолаҥҥын, сүрэхпитин үөрт, өйбүтүн-санаабытын сааһылаа, олоххо дьулууру күүһүрт! Көлүөнэттэн күлүөнэҕэ бэриллэр баараҕай баай буолаҥҥын, омукпут сайдар суолун кэҥэтэ тур! «

Глава Якутии отметил значение значение родного языка: «Из поколения в поколение именно через язык передаются уникальные знания о мире и жизни, традиции, обычаи, культурные коды – всё то, что создаёт облик народа и скрепляет его в единое целое. У нас, в Якутии, развитию якутского языка и языков коренных малочисленных народов Севера традиционно уделяется значительное внимание. С самых первых лет образования Республики Саха (Якутия) комплексно реализуется языковая политика, направленная на создание благоприятных условий для развития национальных языков. Язык – это живой организм, гибкий и изменчивый. Мы признаем, что в условиях информационного и языкового многообразия существуют много рисков для постепенной утраты родного языка. Поэтому каждому из нас важно осознать – насколько мы чисто и часто говорим на родном языке, знают ли наши дети свой родной язык, звучит ли родная речь в нашем доме? Ведь с этих простых повседневных вещей начинается живое течение языка внутри народа».

Ключевую роль в развитии родного языка играют национальные средства массовой информации, литература и книгоиздание, культурный контент, воспитание в детских садах и обучение в школе на родном языке – все те общественные пространства, которые создают условия для активного использования родного языка. И эти направления в республике развиваются устойчиво и динамично.



Сегодня в Якутии целенаправленно работают над цифровизацией национальных языков. Огромным вкладом в мировую языковую культуру стало издание и цифровизация Большого толкового словаря якутского языка в 15 томах, который содержит более 80 тысяч слов. Интернет-пространство активно осваивают традиционные медиа и в новом формате находят живой отклик у якутян. Онлайн-приложение «Тэтим радио» на якутском языке вошла в ТОП-10 самых скачиваемых радио-приложений России. Активно развивается контент приложений для смартфонов. В прошлом году появился языковой голосовой переводчик c русского языка на эвенкийский язык AYANA. Его можно скачать в онлайн-маркетах. В будущем работа в этом направлении будет только расширяться.