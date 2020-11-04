Народы Якутии написали этнографический диктант

Сегодня в Доме дружбы народов желающие приняли участие V юбилейной международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Тестирование на знание культуры и традиций народов России приурочено ко Дню народного единства, который празднуется 4 ноября. Формат проведения — онлайн.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Организатор диктанта в Республике Саха (Якутия) является Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Этнографический диктант направлен на сохранение этнокультурной самобытности, укрепление межнационального мира и согласия между разными народами.

Задания состоят из 30 вопросов, тестовые задания диктанта включат в себя: 20 вопросов — общефедеральная часть, единая для всех участников; 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого региона, время прохождения диктанта – 45 минут.